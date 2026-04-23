राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, 25-26-27-28 और 29 अप्रेल को बारिश, IMD का बड़ा अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हीटवेव चलने की संभावना है, जबकि उत्तर-पश्चिमी भागों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।