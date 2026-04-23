सुरक्षा, कूटनीति और नैरेटिव की परीक्षा

कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयासों को और तेज करना होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे मंचों पर मिली सफलता को आगे बढ़ाते हुए, भारत को अपने साझेदार देशों के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखना चाहिए। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आतंकवाद के शिकार और उसके प्रायोजक के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। पाकिस्तान की गैर-राज्य तत्वों पर निर्भरता उसकी सामरिक असमानता से उत्पन्न होती है। पारंपरिक सैन्य शक्ति में भारत का मुकाबला न कर पाने के कारण उसने लगातार प्रॉक्सी संगठनों का सहारा लिया है। पहलगाम की घटना यह दिखाती है कि यह नीति अब भी अपरिवर्तित है। इसका उद्देश्य केवल तत्काल नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव बनाए रखना है। क्षेत्र को अस्थिर रखकर इस्लामाबाद कश्मीर मुद्दे में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता है और भारत के एकीकरण के प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। एक चिंताजनक पहलू यह है कि ट्रंप जैसे नेता पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व, विशेषकर जनरल असीम मुनीर, को संभावित मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रयास उस देश को वैधता प्रदान करते हैं, जिस पर लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। यह न केवल भारत की स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति को भी प्रभावित करता है।

