Rajasthan Rain: ‘मूसलाधार बारिश’ की चेतावनी… इन 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, जानें अगले 3-4 दिन का मौसम?

Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित कई जिलों में बीते 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। हालांकि आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे है। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने सवाईमाधोपुर के जड़वता गांव का दौरा किया।
प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जयपुर में 24 घंटे से बरस रहे पानी के कारण जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने 25 और 26 अगस्त को सरकारी-निजी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए हैं।
वहीं, मौसम विभाग की ओर से भीलवाड़ा जिले में पुनः भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष जसमीत सिंह संधु (आईएएस) ने आदेश जारी कर जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 25 अगस्त, सोमवार को अवकाश घोषित किया है।
नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को देखते हुए सोमवार और मंगलवार को प्री प्राइमरी से 12वीं क्लास तक सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है।
उधर, दौसा में भारी बारिश को देखते हुए 25 और 26 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी, प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
बूंदी जिले में कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर DEO मुकेश ने आदेश जारी कर सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक का अवकाश घोषित किया है। 25 अगस्त को अवकाश रहेगा।
डीडवाना-कुचामन में भारी बारिश की संभावना के चलते जिला कलेक्टर ने समस्त आंगनबाड़ी केंद्र एवं जिले के सभी एलकेजी से 12 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों का अवकाश घोषित किया है।
24 अगस्त को जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी, अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं, आगामी 3-4 दिन राज्य में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।