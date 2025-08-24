Rajasthan Rain: ‘मूसलाधार बारिश’ की चेतावनी… इन 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, जानें अगले 3-4 दिन का मौसम?

Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित कई जिलों में बीते 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। हालांकि आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे है। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने सवाईमाधोपुर के जड़वता गांव का दौरा किया।