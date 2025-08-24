Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain: ‘मूसलाधार बारिश’ की चेतावनी… इन 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, जानें अगले 3-4 दिन का मौसम?

School Holidays: राजस्थान में भारी बारिश के चलते प्रदेश के 6 जिलों में स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 24, 2025

school holidays in rajasthan
Photo- Patrika Network

Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित कई जिलों में बीते 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। हालांकि आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे है। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने सवाईमाधोपुर के जड़वता गांव का दौरा किया।

जयपुर में स्कलों की छुट्टी

प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जयपुर में 24 घंटे से बरस रहे पानी के कारण जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने 25 और 26 अगस्त को सरकारी-निजी स्कूलों में छुट्‌टी के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Rain Alert 24-25-26 Aug: राजस्थान के इन 4 जिलों में ‘मूसलाधार’ बारिश! IMD का RED अलर्ट; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?
जयपुर
rajasthan weather news

भीलवाड़ा में अवकाश घोषित

वहीं, मौसम विभाग की ओर से भीलवाड़ा जिले में पुनः भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष जसमीत सिंह संधु (आईएएस) ने आदेश जारी कर जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 25 अगस्त, सोमवार को अवकाश घोषित किया है।

नागौर में स्कूलों की 2 दिन की छुट्‌टी

नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को देखते हुए सोमवार और मंगलवार को प्री प्राइमरी से 12वीं क्लास तक सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है।

दौसा जिले में अवकाश घोषित

उधर, दौसा में भारी बारिश को देखते हुए 25 और 26 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी, प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

बूंदी जिले में स्कूलों की छुट्टियां

बूंदी जिले में कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर DEO मुकेश ने आदेश जारी कर सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक का अवकाश घोषित किया है। 25 अगस्त को अवकाश रहेगा।

डीडवाना- कुचामन में भी अवकाश घोषित

डीडवाना-कुचामन में भारी बारिश की संभावना के चलते जिला कलेक्टर ने समस्त आंगनबाड़ी केंद्र एवं जिले के सभी एलकेजी से 12 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों का अवकाश घोषित किया है।

3-4 भारी बारिश का अलर्ट

24 अगस्त को जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी, अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं, आगामी 3-4 दिन राज्य में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर मेट्रो के फेज-2 में 36 नहीं… अब बनेंगे 37 स्टेशन, यहां बनेगा नया मेट्रो स्टेशन; जानें?
जयपुर
jaipur new metro station

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain: ‘मूसलाधार बारिश’ की चेतावनी… इन 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, जानें अगले 3-4 दिन का मौसम?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.