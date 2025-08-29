Rajasthan Monsoon: औसत से 53% अधिक बरसा पानी, बांधों में 83% तक भराव, बारिश और बाढ़ से 95 लोगों की मौत



मानसून के दौरान अजमेर, बारां, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर और टोंक समेत 19 जिलों में असामान्य वर्षा दर्ज की गई, जबकि 17 जिलों में अत्यधिक वर्षा और 5 जिलों में सामान्य वर्षा हुई। अत्यधिक वर्षा और बाढ से जनजीवन प्रभावित रहा। 15 जून से 29 अगस्त के बीच वर्षा जनित हादसों में 95 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 58 लोग घायल हुए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉम्र्स के अनुसार चार-चार लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की है।