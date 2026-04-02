Rajasthan : टल सकती है एसआइ/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा! सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

याचिका में कहा है कि अभ्यर्थियों को भर्ती में आयुसीमा में छूट नहीं मिली। एकलपीठ के अंतरिम आदेश पर फॉर्म जमा हो गए, लेकिन खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ को 31 मार्च तक सभी अपीलों पर फैसला करने को कहा, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। ऐसे में लिखित परीक्षा होने के बाद अगर हमारे पक्ष में भी फैसला आता है तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। इसलिए फिलहाल भर्ती को चार सप्ताह के लिए टाला जाए।