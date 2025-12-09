9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

मेगा पावर प्रोजेक्ट में बनेगा नॉर्थ ग्रिड, खर्च होंगे 285 करोड़, बिजली गुल की शिकायतों पर लगेगा ब्रेक

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने जयपुर शहर के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायतों से राहत देने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 09, 2025

आमेर में नॉर्थ ग्रिड का​ निर्माण प्रस्तावित, पत्रिका फोटो

North Grid in Amer: जयपुर शहर में अगले डेढ़ साल बाद बिजली गुल की शिकायतें नगण्य होने वाली है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायतों से राहत देने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगामी डेढ़ साल में जयपुर शहर को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति मिलना शुरू हो जाएगी। प्रसारण निगम ने आमेर तहसील के चौंप में 285 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले 400 केवी नार्थ ग्रिड निर्माण के लिए फर्म को लेटर ऑफ इंट्रेस्ट (एलओआइ) जारी कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि अगले 18 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रिड का निर्माण शुरू हो जाएगा।

चौंप नॉर्थ ग्रिड प्रोजेक्ट की निगरानी इनके हवाले

सिद्धार्थ सिहाग- एमडी, प्रसारण निगम
राजेश चौधरी- मुख्य अभियंता, कॉन्ट्रेक्ट विंग
कमलेश कुमार मीना-मुख्य अभियंता-टीएंडसी

पीक आवर्स में ट्रिपिंग की समस्या

जयपुर शहर में बिजली आपूर्ति का भार अभी हीरापुरा ग्रिड स्टेशन पर है। ग्रिड से शहर के 12 लाख बिजली कनेक्शनों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। मई-जून के महीनों में बिजली की डिमांड पीक पर होती है तो ग्रिड ओवर लोड हो जाता है और आए दिन ट्रिपिंग की समस्या खड़ी होती है। इसके साथ ही 220 केवी के ग्रिड स्टेशन भी बढ़ते लोड को सहन नहीं कर पाते और ट्रिप होने लगते हैं। शहर में बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए एक और ग्रिड के निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से उठती रही है। प्रसारण निगम के इंजीनियरों का कहना है कि नार्थ ग्रिड बनने के बाद शहर के बिजली उपभेक्ताओं को बिजली गुल की समस्या से निजात मिल जाएगी।

18 महीने बाद ग्रिड का लोड होगा शिफ्ट

प्रसारण निगम की कॉन्ट्रेक्ट विंग के इंजीनियरों से मिली जानकारी के अनुसार चौंप में निगम के पास पहले से ही जमीन है। ऐसे में 400 केवी नॉर्थ ग्रिड के निर्माण पर 285 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए ग्रिड के निर्माण 18 महीने में पूरा करने की समय सीमा प्रसारण निगम ने तय की है। नया ग्रिड बनने के बाद हीरापुरा ग्रिड के लोड को नार्थ ग्रिड पर शिफ्ट किया जा सकेगा।

हीरापुरा ग्रिड होगा अपग्रेड

जानकारी के अनुसार हीरापुरा ग्रिड स्टेशन पर अभी 1065 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। शहर में बढ़ती बिजली की मांग के हिसाब से ग्रिड की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगले सप्ताह यहां 500 एमवीए का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी की जा रही है।

Updated on:

09 Dec 2025 01:16 pm

Published on:

09 Dec 2025 01:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मेगा पावर प्रोजेक्ट में बनेगा नॉर्थ ग्रिड, खर्च होंगे 285 करोड़, बिजली गुल की शिकायतों पर लगेगा ब्रेक

