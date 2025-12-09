मेगा पावर प्रोजेक्ट में बनेगा नॉर्थ ग्रिड, खर्च होंगे 285 करोड़, बिजली गुल की शिकायतों पर लगेगा ब्रेक

जयपुर शहर में बिजली आपूर्ति का भार अभी हीरापुरा ग्रिड स्टेशन पर है। ग्रिड से शहर के 12 लाख बिजली कनेक्शनों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। मई-जून के महीनों में बिजली की डिमांड पीक पर होती है तो ग्रिड ओवर लोड हो जाता है और आए दिन ट्रिपिंग की समस्या खड़ी होती है। इसके साथ ही 220 केवी के ग्रिड स्टेशन भी बढ़ते लोड को सहन नहीं कर पाते और ट्रिप होने लगते हैं। शहर में बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए एक और ग्रिड के निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से उठती रही है। प्रसारण निगम के इंजीनियरों का कहना है कि नार्थ ग्रिड बनने के बाद शहर के बिजली उपभेक्ताओं को बिजली गुल की समस्या से निजात मिल जाएगी।