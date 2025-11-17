Jaipur News: जयपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा को फिर ठेंगा, दो महीने में 57 मोबाइल बरामद

जेल प्रहरी गिर्राज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 3 में एक लावारिस मोबाइल मिला। मोबाइल में सिम नहीं थी। वहीं वार्ड 11 की कोठरी नंबर 2 में बंदी अनिल चौधरी और विजयपाल कसाना के पास दूसरा मोबाइल बरामद हुआ। दोनों मोबाइल और सिम को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि मोबाइल जेल के भीतर कैसे पहुंचे और इन्हें किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था।