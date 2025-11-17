Rajasthan: आठ माह बाद भी एमओयू नहीं, बुजुर्गों को हवाई सफर का इंतजार,फ्लाइट भी दिल्ली से मिलेगी

योजना के तहत कुल 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जानी प्रस्तावित है। इनमें ट्रेन से 50 हजार यात्रियों को 15 विभिन्न तीर्थ स्थलों और छह हजार को हवाई मार्ग से यात्रा कराई जाएगी। विभाग द्वारा ट्रेनों से विभिन्न तीर्थों की यात्रा करवाई जा रही है। हवाई यात्रा की घोषणा के बाद विभाग ने पोर्टल पर लंबे समय तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यात्रा किन तीर्थ स्थलों के लिए होगी। आवेदन के समय पशुपतिनाथ मंदिर के लिए काठमांडू ले जाना तय हुआ।