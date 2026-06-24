वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026: ऑनलाइन लॉटरी निकली, जयपुर के 4,817 वरिष्ठ नागरिकों का चयन

Senior Citizen Yatra Rajasthan : जयपुर। जीवन की सांध्य बेला में आस्था के सहारे तीर्थ दर्शन की चाह रखने वाले हजारों बुजुर्गों के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी लेकर आया। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-2027 के तहत जयपुर जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया। शासन सचिवालय स्थित मनन सभागार में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ने देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकाली। लॉटरी निकलते ही हजारों बुजुर्गों का वर्षों पुराना तीर्थ यात्रा का सपना साकार होने की दिशा में बढ़ गया। इस बार जयपुर जिले के 4,817 वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा, जिनमें 4,291 यात्री रेल मार्ग से और 526 बुजुर्ग हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।