Rajasthan SI Exam 2021 : भजनलाल सरकार का रुख स्पष्ट नहीं, RPSC व प्रशिक्षु अधर में, किरोड़ी-गहलोत भी बोले

हाईकोर्ट के इस आदेश पर राज्य सरकार का अभी तक रुख स्पष्ट नहीं है। गृह विभाग आदेश का परीक्षण कर रहा है, वही इस भर्ती के जरिए चयनित हुए प्रशिक्षु थानेदारों व आरपीएससी को सरकार के निर्णय का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह सरकार इस मुद्दे पर निर्णय कर सकती है।