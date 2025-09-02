SI भर्ती 2021: 63 थानेदारों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, इस तरह से दिए थे एग्जाम, 1 महिला थानेदार का गजब कारनामा



जांच में सामने आया कि महिला थानेदार वर्षा ने स्वयं अपनी परीक्षा दी और पास हुई। इसके अलावा उसने दो अन्य महिला अभ्यर्थियों-इंदुबाला और भगवती की जगह भी परीक्षा दी। वर्षा ने 13 सितंबर 2021 को इंदुबाला और 14 सितंबर को भगवती की जगह परीक्षा दी थी। दोनों परीक्षा पास हुईं। इंदुबाला को 1139वीं और भगवती को 239वीं रैंक मिली।