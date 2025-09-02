Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

SI भर्ती 2021: 63 थानेदारों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, इस तरह से दिए थे एग्जाम, 1 महिला थानेदार का गजब कारनामा

एसओजी की जांच में एसआई भर्ती-2021 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। अब तक 63 थानेदारों की गिरफ्तारी हुई है। 41 ने लीक पेपर से, 15 डमी से, 5 ने ब्लूटूथ से और 2 ने दूसरों की जगह परीक्षा देकर सफलता पाई थी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Rajasthan SI Recruitment 2021
SI Recruitment 2021 (Patrika File Photo)

जयपुर: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चार तरह से फर्जीवाड़ा कर बड़ी संख्या में थानेदार बने थे। अब तक एसओजी 63 थानेदारों को गिरफ्तार कर चुकी है।


पूछताछ में सामने आया कि सबसे अधिक थानेदार परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर लेकर बने। दूसरे नंबर पर डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कई ने ब्लूटूथ से नकल की, जबकि कुछ ने परीक्षा केंद्र पर ही चीटिंग कर सफलता पाई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन पर FIR, किस फिल्म को लेकर हुआ विवाद? जानिए पूरी खबर
बीकानेर
Sanjay Leela Bhansali


ऐसा मामला भी आया सामने


जांच में सामने आया कि महिला थानेदार वर्षा ने स्वयं अपनी परीक्षा दी और पास हुई। इसके अलावा उसने दो अन्य महिला अभ्यर्थियों-इंदुबाला और भगवती की जगह भी परीक्षा दी। वर्षा ने 13 सितंबर 2021 को इंदुबाला और 14 सितंबर को भगवती की जगह परीक्षा दी थी। दोनों परीक्षा पास हुईं। इंदुबाला को 1139वीं और भगवती को 239वीं रैंक मिली।


ये आरोप भी लगे


वर्षा सरकारी शिक्षिका थी और उस पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठने का भी आरोप है। गिरफ्तार थानेदारों में वे भी शामिल हैं, जिन्होंने चयन तो पाया लेकिन बाद में ज्वानिंग नहीं दी।


कौन, कैसे परीक्षा पास कर बना थानेदार


तरीका गिरफ्तार थानेदारों की संख्या
परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर लेकर 41
डमी अभ्यर्थी बैठाकर 15
ब्लूटूथ से नकल 05
परीक्षा सेंटर पर उत्तरकुंजी प्राप्तकर 01
स्वयं परीक्षा देकर, लेकिन दूसरे की जगह बैठी 01

ये भी पढ़ें

राजस्थान में राजकीय सेवा के कर्मचारियों को बड़ा झटका, पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण पर रोक, जानें वित्त विभाग का फैसला
जयपुर
Rajasthan Finance Department

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 09:06 am

Published on:

02 Sept 2025 09:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI भर्ती 2021: 63 थानेदारों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, इस तरह से दिए थे एग्जाम, 1 महिला थानेदार का गजब कारनामा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट