SI भर्ती 2021: 63 थानेदारों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, इस तरह से दिए थे एग्जाम, 1 महिला थानेदार का गजब कारनामा

जयपुर: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चार तरह से फर्जीवाड़ा कर बड़ी संख्या में थानेदार बने थे। अब तक एसओजी 63 थानेदारों को गिरफ्तार कर चुकी है।
पूछताछ में सामने आया कि सबसे अधिक थानेदार परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर लेकर बने। दूसरे नंबर पर डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कई ने ब्लूटूथ से नकल की, जबकि कुछ ने परीक्षा केंद्र पर ही चीटिंग कर सफलता पाई।
जांच में सामने आया कि महिला थानेदार वर्षा ने स्वयं अपनी परीक्षा दी और पास हुई। इसके अलावा उसने दो अन्य महिला अभ्यर्थियों-इंदुबाला और भगवती की जगह भी परीक्षा दी। वर्षा ने 13 सितंबर 2021 को इंदुबाला और 14 सितंबर को भगवती की जगह परीक्षा दी थी। दोनों परीक्षा पास हुईं। इंदुबाला को 1139वीं और भगवती को 239वीं रैंक मिली।
वर्षा सरकारी शिक्षिका थी और उस पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठने का भी आरोप है। गिरफ्तार थानेदारों में वे भी शामिल हैं, जिन्होंने चयन तो पाया लेकिन बाद में ज्वानिंग नहीं दी।
तरीका गिरफ्तार थानेदारों की संख्या
परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर लेकर 41
डमी अभ्यर्थी बैठाकर 15
ब्लूटूथ से नकल 05
परीक्षा सेंटर पर उत्तरकुंजी प्राप्तकर 01
स्वयं परीक्षा देकर, लेकिन दूसरे की जगह बैठी 01