Rajasthan SOG का बड़ा खुलासा, फर्जी प्रमाण पत्रों से खेल कोटे में नौकरी, 19 अभ्यर्थी समेत 20 आरोपी गिरफ्तार

यह भी सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों को दलालों ने मोटी रकम लेकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए थे। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि अभ्यर्थियों और दलालों के बीच कितनी रकम तय हुई और भुगतान किस तरह किया गया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि फेडरेशन को भेजे गए सत्यापन ईमेल की जानकारी आरोपियों तक कैसे पहुंची।