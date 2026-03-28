10 दिन में 15.31 लाख पांडुलिपियों का सर्वे, ज्ञान भारतम् मिशन में राजस्थान अव्वल

संस्कृति मंत्रालय की ओर से ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ के तहत पूरे देश में जहां 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे, संरक्षण और डिजिटाइजेशन किया जाना है। इसके लिए 16 मार्च से सर्वे शुरू हुआ है, जो मई तक चलेगा। राजस्थान में सर्वे के लिए दो कलस्टर बनाए गए हैं। इसके साथ अन्य संस्थाएं भी सर्वे में सहयोग कर रही है। पिछले 10 दिन में यानी 16 से 26 मार्च तक 110 जगहों से 1531632 पांडुलिपियों का सर्वे कर किया गया है।