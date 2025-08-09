Rajasthan: दस शहरों में 9,10, 11 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अलर्ट… 19 जिले तरबतर, जानें ताजा अपडेट

Monsoon 2025: राजस्थान में इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून ने तय वक्त से पहले दस्तक देकर जमकर राहत बरसाई। प्रदेश के 19 जिलों में इस बार हुई अत्यधिक बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। वहीं मानसून के दूसरे चरण में फिर से मेघ बरसने को तैयार हैं। हिमालय के तराई इलाकों से होकर वापस प्रदेश का रुख कर रहे मानसूनी मेघ अगले तीन दिन दस से ज्यादा शहरों को फिर से तरबतर कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज से अगले तीन दिन दस से ज्यादा शहरों में तेज बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया है।