31 जनवरी से 3 फरवरी तक इन शहरों में फिर बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, शादी सीजन पर संकट !

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 31 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट ऐसे समय आया है जब फरवरी महीने में प्रदेश भर में शादियों की धूम रहने वाली है और हजारों विवाह समारोह आयोजित होने जा रहे हैं।