31 जनवरी से 3 फरवरी तक इन शहरों में फिर बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, शादी सीजन पर संकट !

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 31 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट ऐसे समय आया है जब फरवरी महीने में प्रदेश भर में शादियों की धूम रहने वाली है और हजारों विवाह समारोह आयोजित होने जा रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर और भरतपुर संभाग के सभी जिलों में 31 जनवरी से लगातार तीन दिनों तक बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं 31 जनवरी और 1 फरवरी को बीकानेर संभाग के जिलों में भी तेज बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।
पहले ही प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश और ओलों से रबी फसलों को भारी नुकसान हो चुका है। सरसों, चना और गेहूं की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसान चिंतित हैं। वहीं लगातार बदलते मौसम ने कड़ाके की सर्दी भी बढ़ा दी है। कई जिलों में सीवियर कोहरा बना हुआ है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है।
फरवरी को राजस्थान में शादी का सबसे बड़ा सीजन माना जाता है। जयपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर और बीकानेर जैसे शहरों में हजारों शादियां तय हैं। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट के चलते मैरेज गार्डन, खुले मंडप और डेस्टिनेशन वेडिंग पर असर पड़ सकता है। आयोजकों और परिवारों की चिंता बढ़ गई है।
IMD ने 29–30 जनवरी को कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी दी है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, खुले स्थानों से दूर रहने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है।
