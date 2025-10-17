Rajasthan Weather Update: अब कड़ाके की सर्दी के लिए रहें तैयार, 2010 के बाद इस साल सबसे भीषण सर्दी का अलर्ट

मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्ष 2010 में राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई नवंबर माह में हुई​ थी। जिसके चलते हवा में नमी ज्यादा रहने पर कड़ाके की सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ा। इस साल राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून जमकर मेहरबान हुआ। वहीं मानसून विदाई के बाद भी प्रदेश के कई जिलों में अतिरिक्त बारिश से लोगों को अक्टूबर माह में ही सर्द मौसम का अहसास होने लगा है। ला-नीना के असर से इस बार राजस्थान में सर्दी के मौसम में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका है वहीं प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं।