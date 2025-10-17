Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: अब कड़ाके की सर्दी के लिए रहें तैयार, 2010 के बाद इस साल सबसे भीषण सर्दी का अलर्ट

राजस्थान में इस साल सर्दी की शुरुआत अक्टूबर माह से ही शुरू हो गई है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो इस साल सर्दी के मौसम की अवधि भी ज्यादा दिनों तक रहने वाली है। इस साल वर्ष 2010 से ज्यादा भीषण सर्दी पड़ने के आसार हैं।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 17, 2025

Play video

राजस्थान में अब सर्दी पकड़ेगी जोर, पत्रिका फोटो

राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई के बाद से अब पूर्वी हवाएं चलने से सर्दी धीमी रफ्तार बढ़ने लगी है। बीती रात प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज हुआ। आगामी दिनों में दीपोत्सव पर्व दीपावली पर दिन और रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है वहीं दीपोत्सव पर्व के बाद सर्द हवाएं चलने और सर्दी के तेवर और ज्यादा तीखे होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। बीती रात जयपुर समेत प्रदेश के 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ है।

2010 के बाद इस बार सबसे तेज सर्दी का अलर्ट

राजस्थान में इस साल सर्दी की शुरुआत अक्टूबर माह से ही शुरू हो गई है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो इस साल सर्दी के मौसम की अवधि भी ज्यादा दिनों तक रहने वाली है। सामान्यतया राजस्थान में दिसंबर से लेकर फरवरी-मार्च तक मौसम सर्द रहता है लेकिन इस साल ला-नीना की परिस्थितियां बनने से सर्दी की दस्तक भी समय पूर्व ही प्रदेश में हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान में इस साल वैश्विक मौसम सामान्य से ज्यादा सर्द रहने की आशंका है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि आगामी सर्दी के मौसम में इस साल वर्ष 2010 से ज्यादा भीषण सर्दी पड़ने के आसार हैं।

सर्दी के मौसम में ज्यादा बारिश का अनुमान

मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्ष 2010 में राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई नवंबर माह में हुई​ थी। जिसके चलते हवा में नमी ज्यादा रहने पर कड़ाके की सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ा। इस साल राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून जमकर मेहरबान हुआ। वहीं मानसून विदाई के बाद भी प्रदेश के कई जिलों में अतिरिक्त बारिश से लोगों को अक्टूबर माह में ही सर्द मौसम का अहसास होने लगा है। ला-नीना के असर से इस बार राजस्थान में सर्दी के मौसम में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका है वहीं प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं।

दिन में मौसम शुष्क, धूप के तीखे तेवर

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते गुरूवार को जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन के तापमान में हुई आंशिक बढ़ोतरी के कारण मौसम शुष्क रहा। वहीं आगामी दिनों में आतिशबाजी और अन्य कारणों से गैसीय प्रदूषण ज्यादा रहने वाला है। जिसके असर से अगले तीन चार दिनों तक ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि दीपोत्सव के बाद प्रदूषण का स्तर घटने और तेज रफ्तार से पुर्वी हवाएं चलने पर फिर से सर्दी रफ्तार पकड़ेगी।

राजस्थान के विभिन्न स्थानों का तापमान (दिनांक: 16–17 अक्टूबर 2025)

स्टेशनअधिकतम तापमान (°C)सामान्य से अंतरन्यूनतम तापमान (°C)सामान्य से अंतर
अजमेर32.0 (16/10)-2.816.2-5.0
अलवर34.2 (16/10)17.4
अंता बारां18.3
बाड़मेर36.9 (16/10)-0.120.8-1.5
भीलवाड़ा32.2 (16/10)-2.718.6-0.2
बीकानेर35.3 (16/10)-1.220.0-1.0
चित्तौड़गढ़34.4 (16/10)-0.219.21.4
चूरू34.0 (16/10)-2.018.2-1.8
हनुमानगढ़23.5
जयपुर-AMO जयपुर32.4 (16/10)-1.919.0-1.4
जैसलमेर36.3 (16/10)-0.323.0-2.0
जालोर15.8
जोधपुर34.2 (16/10)-2.117.6-2.8
करौली16.7
कोटा33.4 (16/10)-1.521.1-1.5
नागौर23.2
पाली18.2
फालौदी34.6 (16/10)-2.523.0-0.7
पिलानी33.9 (16/10)-0.516.0-2.0
सीकर32.0 (16/10)-1.514.5-3.5
श्रीगंगानगर34.8 (16/10)-0.720.31.9
उदयपुर31.8 (16/10)-1.818.60.5

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 02:30 pm

Published on:

17 Oct 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: अब कड़ाके की सर्दी के लिए रहें तैयार, 2010 के बाद इस साल सबसे भीषण सर्दी का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: राजस्व को झटका, चूना पत्थर की 500 खदान माइनर से मेजर में शामिल

जयपुर

Anta Assembly By-election : मोरपाल सुमन को सीएम भजनलाल व डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दी बधाई, कही ये बड़ी बात

Anta Assembly by-election CM Bhajanlal and Deputy CM Diya Kumari congratulated Morpal Suman said this is a big things
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट से NSUI प्रदेशाध्यक्ष को मिली जमानत, RSS कार्यक्रम में किया था हंगामा; 17 दिन बाद जेल से रिहाई

NSUI state president Vinod Jakhar
जयपुर

पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा, राजस्थान में 2.5 लाख संदिग्ध केस मिले, सत्यापन शुरू

PM Kisan Samman Nidhi Big Fraud Rajasthan 2.5 lakh suspected cases verification start
जयपुर

जयपुर के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी; खाली करवाया कैंपस

St. Xavier's School receives threat
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.