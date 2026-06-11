11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न: श्रीगंगानगर में आंधी-बारिश, पांच संभाग में 12-13 जून को आंधी-बरसात का अलर्ट

Rajasthan weather update राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 और 13 जून को राज्य के पांच संभाग में तेज अंधड़ और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 11, 2026

Rajasthan weather update (2)

श्रीगंगानगर में आंधी-बारिश। फोटो पत्रिका

Rajasthan weather update: जयपुर। राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 और 13 जून को राज्य के पांच संभाग में तेज अंधड़ और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं श्रीगंगानर जिले में गुरुवार शाम को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली।

इन 5 संभागों में दिखेगा आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, एक नए मौसमी तंत्र के सक्रिय होने के कारण आगामी 12-13 जून को प्रदेश के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन और आंधी के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी और बारिश की यह गतिविधियां 14 से 16 जून तक राज्य के कुछ भागों में रुक-रुक कर जारी रहेंगी।

आगामी दो सप्ताह के लिए पूर्वानुमान

मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो प्रथम सप्ताह (12 से 18 जून) के दौरान पश्चिमी राजस्थान में बारिश सामान्य से अधिक होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी राजस्थान में यह सामान्य से कम होने की संभावना है। दूसरे हफ्ते (19 से 25 जून) में राज्य में बारिश की गतिविधियां सुस्त पड़ जाएंगी और पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा सकता है।

तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट

आगामी दिनों में आंधी-बारिश के असर से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। हालांकि अधिकांश भागों में पारा 40 से 43 डिग्री दर्ज होने और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है।

आंधी, बारिश और ओलों से बदला मौसम का मिजाज

श्रीगंगानगर जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। दोपहर बाद अचानक धूलभरी आंधी और गर्म हवाओं के चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि तेज धूप का असर कम होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली और तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। शाम करीब पांच बजे घड़साना क्षेत्र में तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा और वातावरण में ठंडक घुल गई। वहीं लाधूवाला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ चने के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं तेज हवा के कारण कई स्थानों पर धूल का गुबार छा गया।

Rajasthan Weather: 11-12 जून को राजस्थान के 15 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मानसून एंट्री पर भी आई अपडेट

ये भी पढ़ें
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jun 2026 06:26 pm

Published on:

11 Jun 2026 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में मौसम का यू-टर्न: श्रीगंगानगर में आंधी-बारिश, पांच संभाग में 12-13 जून को आंधी-बरसात का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: ‘शहंशाह’ बताकर दी थी डिप्टी सीएम की बेटी के अपरहरण की धमकी, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Manak Chowk Police
जयपुर

Jaipur: रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की बड़ी घोषणा, 30 दिन के अंदर IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च करने के दिए निर्देश

Ashwini Vaishnaw
जयपुर

350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर राजस्थान; CM भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग की शासी परिषद में रखा पूरा विजन

Bhajanlal Sharma NITI Aayog meeting
जयपुर

अहमदाबाद विमान हादसा : राजस्थान के 13 लोगों की हुई थी मौत, न्याय के इंतजार में अब भी परिवार

Ahmedabad Plane Crash
जयपुर

जयपुर के करणी विहार में दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबने से तीन महिला मजदूरों की मौत

jaipur-accident-soil-collapse
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.