राजस्थान में मौसम का यू-टर्न: श्रीगंगानगर में आंधी-बारिश, पांच संभाग में 12-13 जून को आंधी-बरसात का अलर्ट

श्रीगंगानगर जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। दोपहर बाद अचानक धूलभरी आंधी और गर्म हवाओं के चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि तेज धूप का असर कम होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली और तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। शाम करीब पांच बजे घड़साना क्षेत्र में तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा और वातावरण में ठंडक घुल गई। वहीं लाधूवाला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ चने के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं तेज हवा के कारण कई स्थानों पर धूल का गुबार छा गया।