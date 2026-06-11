जयपुर में दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबने से तीन महिला मजदूरों की मौत

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जयपुर। राजधानी जयपुर के करणी विहार क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए चल रही खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई, जिससे वहां काम कर रही तीन महिला मजदूर मिट्टी के नीचे दब गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग और अन्य मजदूरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।
जानकारी के अनुसार करणी विहार क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था। यहां कई मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी का एक हिस्सा भरभराकर महिला मजदूरों पर गिर गया। मिट्टी के नीचे तीन महिला दब गई। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।
टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया और मिट्टी को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने तीनों महिला मजदूरों को मिट्टी से बाहर निकाला गया।
गंभीर हालत में उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
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