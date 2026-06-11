जयपुर में दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबने से तीन महिला मजदूरों की मौत

जयपुर। राजधानी जयपुर के करणी विहार क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए चल रही खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई, जिससे वहां काम कर रही तीन महिला मजदूर मिट्टी के नीचे दब गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग और अन्य मजदूरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।