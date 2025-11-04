राजस्थान बनेगा एग्री से एयरोस्पेस तक विकास का हब

डिफेंस और एयरो स्पेस के कल-पुर्जे भी यहीं बनें, इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत डिफेंस नीति’ के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर टारगेट किया है। इसमें देश-विदेश की बड़ी कंपनियों को यहां लाने पर फोकस रहेगा। इसी तरह एआइ और मशीन लर्निंग पर फोकस करते हुए राज्य को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का नया केंद्र बनाने की दिशा भी तय की जा रही है, ताकि युवाओं को बेंगलूरु, हैदराबाद आदि स्थानों पर न जाना पड़े।