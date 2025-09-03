Good News: सोने की खदानों में मिला ये बड़ा खजाना, राजस्थान बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स का सेंटर

प्रदेश में गोल्ड मिश्रण में कॉपर, निकल और कोबाल्ट भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इससे देश और प्रदेश में इलेक्ट्रोनिक, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, बैटरी, एयर बैग सहित कई उद्योग लगेंगे। प्रदेश में भारी निवेश होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कॉपर मिलने से कॉपर इण्डस्ट्रीज के साथ ही कॉपर की इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी। निकल से बैटरी उद्योग, सिक्कों की ढलाई, इलेक्ट्रोनिक उद्योग लग सकेंगे। कोबाल्ट एयर बैग और पेट्रोकेमिकल उद्योग में काम में लिया जा सकेगा।