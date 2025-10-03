राजस्थान में महिला गोपालकों को मिल रहा है बिना ब्याज के लोन, 5 लाख पशुपालकों को मिलेगा लाभ, ऐसे करें आवेदन

महिला गोपालकों को मिल रहा बिना ब्याज के लोन
Rajasthan Gopal Credit Card Scheme: किसानों की दैनिक आमदनी बढ़ाने के तहत उन्हें पशुपालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सहकारिता विभाग ने साल 2024 में ‘राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना’ की शुरुआत की थी।
बता दें कि इस योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों पशुपालकों को लाभ मिलता है। इसमें राजीविका महिला समूह की सदस्यों को ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जाने लगी है। महिला को दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से सदस्यता लेनी होगी। प्रथम चरण में पाच लाख परिवारों को ऋण देने का प्रावधान है।
योजना के तहत पशुपालकों को एक लाख रुपए तक का ऋण शून्य ब्याज दर पर और शॉर्ट टर्म प्रोसेस पर दिया जा रहा है। साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक की अनुशंसा पर ऐसे पशुपालकों को भी ऋण दिया जा रहा है, जो सहकारी डेयरी को दूध नहीं बेच सकते।
यह योजना केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। इससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। इस योजना के तहत गोवंश के लिए शेड निर्माण, चारे के लिए खेती के निर्माण, दूध संबंधी उपकरण, चारा काटने और बांटा संबंधित उपकरण खरीदने के लिए गोपालक परिवारों को ऋण दिया जा रहा है।
यह कोलेटरल फ्री ऋण होगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0171-2740045 पर संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट reg.coop@rajasthan.gov.in पर देखें
ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। गोपालक राजस्थान का स्थाई निवासी हो और उसके पास उचित संख्या में पशु/ गोवंश होना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग