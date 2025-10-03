राजस्थान में महिला गोपालकों को मिल रहा है बिना ब्याज के लोन, 5 लाख पशुपालकों को मिलेगा लाभ, ऐसे करें आवेदन



यह योजना केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। इससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। इस योजना के तहत गोवंश के लिए शेड निर्माण, चारे के लिए खेती के निर्माण, दूध संबंधी उपकरण, चारा काटने और बांटा संबंधित उपकरण खरीदने के लिए गोपालक परिवारों को ऋण दिया जा रहा है।