पंजाब की बाढ़ में उम्मीद की किरण बनी राजस्थान की संस्था, पीड़ितों तक पहुंचाई मदद

संस्थान की निदेशक पलक अग्रवाल ने बताया कि कैथल सेवा केंद्र से राहत सामग्री से भरा ट्रक पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचा। इसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री और दवाइयां शामिल थीं। टीम ने पाकिस्तान सीमा से सटे अजनाला, मलिकपुर, कोटर जादा, सूफियान और अलीवल कोटली गांवों में 1000 पैकेट ब्रेड, 1200 बोतल पानी, 2 क्विंटल चना, 1000 पैकेट पाउडर दूध, 1050 नमकीन पैकेट, 2000 से अधिक लोगों के लिए दवाइयां, एंटीसेप्टिक क्रीम, सेनेट्री पैड और सैकड़ों तरपाल सहित राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों की वितरित की। स्थानीय लोगों ने नारायण सेवा संस्थान की इस सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि इस कठिन घड़ी में संस्थान ने मानवता का फर्ज निभाया है।