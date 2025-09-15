Patrika LogoSwitch to English

पंजाब की बाढ़ में उम्मीद की किरण बनी राजस्थान की संस्था, पीड़ितों तक पहुंचाई मदद

Punjab floods : टीम ने न केवल जरूरतमंदों की मदद की, बल्कि बाढ़ से त्रस्त गांवों का दौरा कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। संस्थान की पहल से बाढ़ से पीड़ित परिवारों के चेहरों पर चमक दिखाई दी।

जयपुर

Savita Vyas

Sep 15, 2025

पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते हुए।
पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते हुए। Patrika photo

जयपुर। पंजाब की बाढ़ त्रासदी के बीच नारायण सेवा संस्थान उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। संस्थान ने ज़रूरतमंदों तक भोजन, दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाकर न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि उनके दुख-दर्द को भी करीब से समझा। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और निदेशक वंदना अग्रवाल के मार्गदर्शन में राहत अभियान की शुरुआत हुई। डॉ. विवेक गर्ग के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने हिम्मत और सेवा भाव के साथ राहत सामग्री लेकर प्रभावित क्षेत्रों का रुख किया।

संस्थान की निदेशक पलक अग्रवाल ने बताया कि कैथल सेवा केंद्र से राहत सामग्री से भरा ट्रक पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचा। इसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री और दवाइयां शामिल थीं। टीम ने पाकिस्तान सीमा से सटे अजनाला, मलिकपुर, कोटर जादा, सूफियान और अलीवल कोटली गांवों में 1000 पैकेट ब्रेड, 1200 बोतल पानी, 2 क्विंटल चना, 1000 पैकेट पाउडर दूध, 1050 नमकीन पैकेट, 2000 से अधिक लोगों के लिए दवाइयां, एंटीसेप्टिक क्रीम, सेनेट्री पैड और सैकड़ों तरपाल सहित राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों की वितरित की। स्थानीय लोगों ने नारायण सेवा संस्थान की इस सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि इस कठिन घड़ी में संस्थान ने मानवता का फर्ज निभाया है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पंजाब की बाढ़ में उम्मीद की किरण बनी राजस्थान की संस्था, पीड़ितों तक पहुंचाई मदद

