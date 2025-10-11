Rajasthan Weather: बारिश तंत्र ने बदला मौसम चक्र, नवंबर में शीतलहर- मावठ की दस्तक! अक्टूबर में ही रात में लुढ़का पारा

मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इस बार ला-नीना के असर से देश उत्तर पूर्वी इलाकों में सर्दी के मौसम में हाड़कंपाने वाली सर्दी का जोर रहने वाला है। विंड पैटर्न में हो रहे बदलाव के कारण उत्तर पूर्वी हवाएं अक्टूबर माह में ही चलने लगी हैं। राजस्थान में उत्तरी सर्द हवाओं की एंट्री ने पारे की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने शुरू कर दिए हैं। जिसका असर रात में गिरते तापमान के रूप में नजर भी आने लगा है। उत्तर पूर्वी हवा के असर से इस बार नवंबर माह में ही शीतलहर चलने की आशंका है और हर साल दिसंबर- जनवरी माह में होने वाली मावठ का दौर भी इस साल जल्द सक्रिय होने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। हिमालय तराई क्षेत्र और आसपास के इलाकों में अक्टूबर के महीने में ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी इस साल सर्दी का मौसम सामान्य से ज्यादा सर्द रहने वाला है।