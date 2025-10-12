राजस्थान में गुलाबी सर्दी की रंगत, इस साल अक्टूबर में ही बिजली खपत में 20 फीसदी गिरावट

राजस्थान में इस साल अक्टूबर में ही बिजली खपत में गिरावट, पत्रिका फोटो
राजस्थान में इस साल अक्टूबर की शुरुआत में ही बिजली खपत में बड़ी गिरावट आई है। पिछले साल की तुलना में इस बार अक्टूबर के पहले 9 दिनों में बिजली की खपत करीब 20 प्रतिशत तक घट गई है। इस बार अक्टूबर माह में ही गुलाबी सर्दी की दस्तक ने घरों में एसी और कूलर के उपयोग को रोक दिया है, जिसके कारण घरेलू बिजली उपभोग में भी पिछले साल की तुलना में इस साल अक्टूबर में ही गिरावट दर्ज होने लगी है।
बिजली कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार अभी 1 से 9 अक्टूबर तक कुल बिजली खपत औसतन 2673 लाख यूनिट प्रतिदिन रही, जबकि इसी अवधि में अक्टूबर 2024 में यह 3325 लाख यूनिट प्रतिदिन थी। यानी, प्रतिदिन करीब 652 लाख यूनिट की कमी दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट 7 अक्टूबर को रही, जब खपत पिछले साल की तुलना में 1036 लाख यूनिट कम रही। बताया जा रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में इस बार तापमान सामान्य से नीचे रहा है, जिससे पंखे, कूलर और एसी जैसे उपकरणों का उपयोग कम हुआ। वहीं, कई जिलों में बारिश के कारण कृषि सिंचाई की जरूरत भी घटी, जिससे कृषि फीडरों पर लोड कम हुआ। उधर, रबी सीजन शुरू हो चुका है और दिवाली के बाद सिंचाई का काम तेज होगा। इस दौरान बिजली की अधिकतम मांग 20 हजार मेगावाट को पार करने की संभावना जताई है।
वर्ष 2024 में औसत खपत- 3325 लाख यूनिट प्रतिदिन
वर्ष 2025 में औसत खपत- 2673 लाख यूनिट प्रतिदिन
यानी औसतन करीब 652 लाख यूनिट प्रतिदिन (19.6%) की कमी
|तारीख
|2024 (लाख यूनिट)
|2025 (लाख यूनिट)
|अंतर (2025 में कम खपत)
|1 अक्टूबर
|3371.43
|2962.50
|408.93
|2 अक्टूबर
|3253.03
|2932.59
|320.44
|3 अक्टूबर
|3356.66
|3023.61
|333.05
|4 अक्टूबर
|3437.62
|2972.42
|465.20
|5 अक्टूबर
|3360.42
|2827.60
|532.82
|6 अक्टूबर
|3253.88
|2483.95
|769.93
|7 अक्टूबर
|3323.84
|2286.99
|1036.85
|8 अक्टूबर
|3303.89
|2293.26
|1010.63
|9 अक्टूबर
|3263.40
|2273.91
|989.49
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग