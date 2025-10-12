राजस्थान में गुलाबी सर्दी की रंगत, इस साल अक्टूबर में ही बिजली खपत में 20 फीसदी गिरावट

बिजली कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार अभी 1 से 9 अक्टूबर तक कुल बिजली खपत औसतन 2673 लाख यूनिट प्रतिदिन रही, जबकि इसी अवधि में अक्टूबर 2024 में यह 3325 लाख यूनिट प्रतिदिन थी। यानी, प्रतिदिन करीब 652 लाख यूनिट की कमी दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट 7 अक्टूबर को रही, जब खपत पिछले साल की तुलना में 1036 लाख यूनिट कम रही। बताया जा रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में इस बार तापमान सामान्य से नीचे रहा है, जिससे पंखे, कूलर और एसी जैसे उपकरणों का उपयोग कम हुआ। वहीं, कई जिलों में बारिश के कारण कृषि सिंचाई की जरूरत भी घटी, जिससे कृषि फीडरों पर लोड कम हुआ। उधर, रबी सीजन शुरू हो चुका है और दिवाली के बाद सिंचाई का काम तेज होगा। इस दौरान बिजली की अधिकतम मांग 20 हजार मेगावाट को पार करने की संभावना जताई है।