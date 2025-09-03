Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

बोस्टन में आयोजित हुआ RAJMAAI का वार्षिक अधिवेशन, अमेरिका और भारत के चिकित्सकों ने साझा किए अनुभव

अधिवेशन में एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर से जुड़े डॉ. गुंजन सोनी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 03, 2025

RAJMAAI annual convention
RAJMAAI का वार्षिक अधिवेशन (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। उत्तरी अमेरिका में बसे राजस्थानी मूल के चिकित्सकों के सबसे पुराने संगठनों में से एक 'राजमई' (राजस्थान मेडिकल एल्युमनी एसोसिएशन) ने हाल ही में बोस्टन, मैसाचुसेट्स में अपना 34वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। अधिवेशन में अमेरिका और भारत के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए।

राजमई के अध्यक्ष डॉ. आनंद कंजोलिया ने बताया कि इस बार अधिवेशन का मुख्य फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के नए ट्रेंड्स और चिकित्सा क्षेत्र की ताजा प्रगति पर रहा। कई शैक्षिक संगोष्ठियों और व्याख्यानों के माध्यम से प्रतिभागियों ने नई जानकारी साझा की। खास बात यह रही कि दूसरी पीढ़ी के सदस्यों को भी मंच दिया गया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा और अनुभव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों ने इन सत्रों को गंभीरता और रुचि के साथ सुना।

RAJMAAI का वार्षिक अधिवेशन (फोटो-पत्रिका)

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बिजलीकर्मी का दुबई कनेक्शन, ढाई साल से ऑनलाइन सट्टा और अफसरों की मिलीभगत? जानें पूरा मामला
उदयपुर
Rajasthan Udaipur electricity worker

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

सांस्कृतिक गतिविधियां और मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजन का विशेष आकर्षण रहे, जिनमें एल्युमनी परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन अतिथियों का सम्मान किया गया जिन्होंने समाजसेवा और चैरिटेबल कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आयोजन में अधिवेशन अध्यक्ष डॉ. विनोद संचेती और पूर्व अध्यक्ष डॉ. भारत गुप्ता का विशेष योगदान रहा।

RAJMAAI का वार्षिक अधिवेशन (फोटो-पत्रिका)

एस.पी. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हुए शामिल

अधिवेशन में एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर से जुड़े डॉ. गुंजन सोनी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, राज्य की चिकित्सा बिरादरी में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया।

कोविड-19 महामारी में थी संगठन की सक्रिय भूमिका

राजमई केवल चिकित्सकों के लिए मंच ही नहीं है, बल्कि यह समाजसेवा और परोपकार की दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान संगठन ने राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा, जयपुर समेत राज्यभर में समय-समय पर संगठन से जुड़े चिकित्सक आर्थिक और चिकित्सकीय योगदान भी देते रहे हैं।

ये भी पढ़ें

कृत्रिम बरसात को लेकर बड़ी खबर: रामगढ़ डैम पर आज फिर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, उड़ाए गए ड्रोन
जयपुर
Artificial rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बोस्टन में आयोजित हुआ RAJMAAI का वार्षिक अधिवेशन, अमेरिका और भारत के चिकित्सकों ने साझा किए अनुभव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट