बोस्टन में आयोजित हुआ RAJMAAI का वार्षिक अधिवेशन, अमेरिका और भारत के चिकित्सकों ने साझा किए अनुभव

राजमई के अध्यक्ष डॉ. आनंद कंजोलिया ने बताया कि इस बार अधिवेशन का मुख्य फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के नए ट्रेंड्स और चिकित्सा क्षेत्र की ताजा प्रगति पर रहा। कई शैक्षिक संगोष्ठियों और व्याख्यानों के माध्यम से प्रतिभागियों ने नई जानकारी साझा की। खास बात यह रही कि दूसरी पीढ़ी के सदस्यों को भी मंच दिया गया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा और अनुभव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों ने इन सत्रों को गंभीरता और रुचि के साथ सुना।