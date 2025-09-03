बोस्टन में आयोजित हुआ RAJMAAI का वार्षिक अधिवेशन, अमेरिका और भारत के चिकित्सकों ने साझा किए अनुभव

जयपुर। उत्तरी अमेरिका में बसे राजस्थानी मूल के चिकित्सकों के सबसे पुराने संगठनों में से एक 'राजमई' (राजस्थान मेडिकल एल्युमनी एसोसिएशन) ने हाल ही में बोस्टन, मैसाचुसेट्स में अपना 34वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। अधिवेशन में अमेरिका और भारत के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए।
राजमई के अध्यक्ष डॉ. आनंद कंजोलिया ने बताया कि इस बार अधिवेशन का मुख्य फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के नए ट्रेंड्स और चिकित्सा क्षेत्र की ताजा प्रगति पर रहा। कई शैक्षिक संगोष्ठियों और व्याख्यानों के माध्यम से प्रतिभागियों ने नई जानकारी साझा की। खास बात यह रही कि दूसरी पीढ़ी के सदस्यों को भी मंच दिया गया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा और अनुभव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों ने इन सत्रों को गंभीरता और रुचि के साथ सुना।
सांस्कृतिक गतिविधियां और मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजन का विशेष आकर्षण रहे, जिनमें एल्युमनी परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन अतिथियों का सम्मान किया गया जिन्होंने समाजसेवा और चैरिटेबल कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आयोजन में अधिवेशन अध्यक्ष डॉ. विनोद संचेती और पूर्व अध्यक्ष डॉ. भारत गुप्ता का विशेष योगदान रहा।
अधिवेशन में एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर से जुड़े डॉ. गुंजन सोनी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, राज्य की चिकित्सा बिरादरी में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया।
राजमई केवल चिकित्सकों के लिए मंच ही नहीं है, बल्कि यह समाजसेवा और परोपकार की दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान संगठन ने राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा, जयपुर समेत राज्यभर में समय-समय पर संगठन से जुड़े चिकित्सक आर्थिक और चिकित्सकीय योगदान भी देते रहे हैं।