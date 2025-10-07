खुशखबरी: जयपुर से सीकर जाना हो गया सस्ता, 2 टोल प्लाजा पर इतने रुपए हुए कम

Toll Charges Reduce: जयपुर से सीकर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अखेपुरा और टाटियावास टोल प्लाजा पर टोल चार्ज में बदलाव किया है। इन बदलावों से अब जयपुर-सीकर राउंड ट्रिप सस्ती हो गई है।