Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

खुशखबरी: जयपुर से सीकर जाना हो गया सस्ता, 2 टोल प्लाजा पर इतने रुपए हुए कम

NHAI ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए 'राजमार्ग यात्रा' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से अब वाहन मालिक सालाना FASTag घर बैठे खरीद सकते हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 07, 2025

टोल प्लाजा की प्रतीकत्मक तस्वीर: पत्रिका

Toll Charges Reduce: जयपुर से सीकर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अखेपुरा और टाटियावास टोल प्लाजा पर टोल चार्ज में बदलाव किया है। इन बदलावों से अब जयपुर-सीकर राउंड ट्रिप सस्ती हो गई है।

हर दिन गुजरते हैं हजारों वाहन

एक आंकड़ों के मुताबिक अखेपुरा टोल प्लाजा से हर दिन करीब 18000 वाहन गुजरते हैं जबकि टाटियावास से लगभग 22000 वाहन निकलते हैं। इन दोनों टोल पर नई रेट्स इस हफ्ते से लागू कर दी गई हैं।

इस प्रकार हैं नए टोल चार्ज

अखनिपुरा टोल प्लाजा पर कार के 75 रुपए से घटाकर 70 रुपए
मिनी बस के 120 रुपए से घटाकर 115 रुपए
ट्रक के 250 रुपए से घटाकर 245 रुपए

वहीं टाटियावास टोल प्लाजा पर कार के 80 रुपए से घटाकर 75 रुपए
मिनी बस के 130 रुपए से घटाकर 125 रुपए
और ट्रक के 265 रुपए से घटाकर 260 रुपए

NHAI ऐप से आसान होगा FASTag का यूज

एनएचएआई ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए 'राजमार्ग यात्रा' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से अब वाहन मालिक सालाना FASTag घर बैठे खरीद सकते हैं।

UPI पेमेंट पर मिलेगी छूट

जो लोग FASTag का इस्तेमाल नहीं करते वे UPI से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे पेमेंट पर सिर्फ 25% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप नकद पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Bulldozer Action: कोटा में नई बनी सड़क पर चल रही थी दरारें, गुस्साए मंत्री ने चलवा दिया बुलडोजर और दे दिया ये आदेश
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 03:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी: जयपुर से सीकर जाना हो गया सस्ता, 2 टोल प्लाजा पर इतने रुपए हुए कम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Train Cancellation: भारी वर्षा से उत्तर रेलवे की कई रेलसेवाएं प्रभावित, रद्दीकरण अवधि बढ़ाई गई

Train Cancelled
जयपुर

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को गहलोत ने दी सलाह, बोले- ‘लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं..’

Ashok Gehlot and Naresh Meena
जयपुर

Jaipur: 2025 के करवा चौथ में इस मेकअप की हाई डिमांड, महिलाओं में बढ़ गया सजने-संवरने का क्रेज

karwa chauth
जयपुर

20 जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट, 8 अक्टूबर से बारिश तंत्र कमजोर, वीकेंड पर फिर पलटवार का खतरा

जयपुर

राजस्थान में थमेगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट, जानें किन जिलों में बरस सकते हैं बादल

Rajasthan rain alert, Jaipur heavy rainfall, IMD weather update, vehicles on wet road during rain
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.