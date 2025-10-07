खुशखबरी: जयपुर से सीकर जाना हो गया सस्ता, 2 टोल प्लाजा पर इतने रुपए हुए कम

टोल प्लाजा की प्रतीकत्मक तस्वीर: पत्रिका
Toll Charges Reduce: जयपुर से सीकर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अखेपुरा और टाटियावास टोल प्लाजा पर टोल चार्ज में बदलाव किया है। इन बदलावों से अब जयपुर-सीकर राउंड ट्रिप सस्ती हो गई है।
एक आंकड़ों के मुताबिक अखेपुरा टोल प्लाजा से हर दिन करीब 18000 वाहन गुजरते हैं जबकि टाटियावास से लगभग 22000 वाहन निकलते हैं। इन दोनों टोल पर नई रेट्स इस हफ्ते से लागू कर दी गई हैं।
अखनिपुरा टोल प्लाजा पर कार के 75 रुपए से घटाकर 70 रुपए
मिनी बस के 120 रुपए से घटाकर 115 रुपए
ट्रक के 250 रुपए से घटाकर 245 रुपए
वहीं टाटियावास टोल प्लाजा पर कार के 80 रुपए से घटाकर 75 रुपए
मिनी बस के 130 रुपए से घटाकर 125 रुपए
और ट्रक के 265 रुपए से घटाकर 260 रुपए
एनएचएआई ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए 'राजमार्ग यात्रा' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से अब वाहन मालिक सालाना FASTag घर बैठे खरीद सकते हैं।
जो लोग FASTag का इस्तेमाल नहीं करते वे UPI से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे पेमेंट पर सिर्फ 25% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप नकद पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
