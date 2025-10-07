Bulldozer Action: कोटा में नई बनी सड़क पर चल रही थी दरारें, गुस्साए मंत्री ने चलवा दिया बुलडोजर और दे दिया ये आदेश

निरीक्षण के बाद चला पीला पंजा फोटो: पत्रिका
Action Of Rajasthan Energy Minister Heeralal Nagar: राजस्थान के कोटा जिले के डूंगरजा गांव में घटिया निर्माण पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिस CC सड़क का उन्होंने दो दिन पहले औचक निरीक्षण किया था उसे आज बुलडोजर से तुड़वाया गया। मंत्री नागर ने खुद सड़क की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और मौके पर ही अफसरों को नया टेंडर जारी कर मजबूत सड़क निर्माण के निर्देश दिए थे।
दरअसल रविवार को मंत्री नागर ने बिना किसी पूर्व सूचना के डूंगरजा गांव का दौरा किया था। यहां एक स्कूल और नई बनी सीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि सड़क में अभी से ही दरारें पड़ गई है। जिसके बाद मौके पर मौजूद एक्सईएन ने जानकारी दी कि निर्माण कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस पर मंत्री नागर ने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और विकास कार्यों में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री नागर ने विभागीय अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान कहीं भी गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। आज प्रशासन ने मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सड़क को पूरी तरह तुड़वा दिया।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग