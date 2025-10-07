Bulldozer Action: कोटा में नई बनी सड़क पर चल रही थी दरारें, गुस्साए मंत्री ने चलवा दिया बुलडोजर और दे दिया ये आदेश

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और विकास कार्यों में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री नागर ने विभागीय अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान कहीं भी गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। आज प्रशासन ने मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सड़क को पूरी तरह तुड़वा दिया।