Kota: ऑटोमोबाइल MNC में कार्यरत समग्र सिंह चौहान ने किया शानदार इनोवेशन, चाइल्ड सेफ्टी के लिए बनाया ये डिवाइस

अक्सर देखने में आता है कि छोटे बच्चे खेल-खेल में कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं या कई बार अभिभावक अनजाने में कार लॉक कर किसी कार्य से बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कार के पूरी तरह बंद होने से अंदर गैस बन जाती है, जिससे बच्चे के बेहोश होने या दम घुटने से मौत तक की घटनाएं सामने आई हैं। कई मामलों में समय रहते पता न चल पाने के कारण गंभीर हादसे हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को रोकने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक सुरक्षा डिवाइस का विकास किया गया है।