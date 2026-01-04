4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: ऑटोमोबाइल MNC में कार्यरत समग्र सिंह चौहान ने किया शानदार इनोवेशन, चाइल्ड सेफ्टी के लिए बनाया ये डिवाइस

Inspiring Youth Of Rajasthan: कोटा के इंजीनियर समग्र सिंह चौहान ने ऑटोमोबाइल सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का नवाचार किया है। उन्होंने कारों में बच्चों की मौजूदगी का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला विशेष उपकरण विकसित किया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 04, 2026

Engineer-Samagra-Singh-Chauhan-Photo

समग्र सिंह चौहान (फोटो: पत्रिका)

Engineer Samagra Singh Chauhan Innovation: कोटा के इंजीनियर समग्र सिंह चौहान ने ऑटोमोबाइल सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला नवाचार किया है। उन्होंने कारों में नॉन-कॉन्टैक्ट वाइटल सेंसिंग तकनीक और वाहन के अंदर बच्चे की मौजूदगी का पता लगाने वाला विशेष सुरक्षा उपकरण विकसित किया है। जिसकी ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग की गई है। समग्र सिंह वर्तमान में एक बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल इंटेलिजेंस व इनोवेशन आधारित कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए इस आविष्कार के लिए कंपनी प्रबंधन ने उन्हें सम्मानित भी किया है।

बच्चों की जान बचाने की दिशा में अहम कदम

अक्सर देखने में आता है कि छोटे बच्चे खेल-खेल में कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं या कई बार अभिभावक अनजाने में कार लॉक कर किसी कार्य से बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कार के पूरी तरह बंद होने से अंदर गैस बन जाती है, जिससे बच्चे के बेहोश होने या दम घुटने से मौत तक की घटनाएं सामने आई हैं। कई मामलों में समय रहते पता न चल पाने के कारण गंभीर हादसे हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को रोकने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक सुरक्षा डिवाइस का विकास किया गया है।

अल्ट्रा-वाइडबैंड तकनीक से सटीक पहचान

यह उपकरण वाहन के पैसेंजर कंपार्टमेंट में मौजूद बच्चों और पालतू जानवरों का पता लगाने के लिए अल्ट्रा-वाइडबैंड ट्रांससीवर तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक बिना किसी शारीरिक संपर्क के व्यक्ति की मौजूदगी और वाइटल साइन को पहचानने में सक्षम है। यह सिस्टम वाहन के मौजूदा वॉर्निंग और नोटिफिकेशन सिस्टम की सीमाओं को दूर करता है और विशेष रूप से सोते हुए बच्चों या मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे ड्राइवरों के लिए अलग-अलग प्रकार के अलर्ट और रिस्पॉन्स प्रदान करता है।

इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन और नोटिफिकेशन सिस्टम

पेटेंट डॉक्यूमेंट में ऐसे उन्नत सिस्टम और तरीकों का उल्लेख किया गया है, जो गाड़ियों में कम्युनिकेशन को प्राथमिकता के आधार पर मैनेज करते हैं। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि वाहन मैनुअल मोड में चल रहा है या ऑटोमैटिक ड्राइवर असिस्टेंस मोड में।

इसके तहत इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन और अन्य कम्युनिकेशन इवेंट को उनकी प्राथमिकता के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है और उसी आधार पर ड्राइवर या सिस्टम को प्रतिक्रिया देने के लिए कॉन्फिगर किया जाता है। कम्युनिकेशन पूरा होने के बाद ड्राइवर की स्थिति का विश्लेषण कर वाहन को पुनः सुरक्षित ड्राइविंग मोड में लाया जाता है।

ये भी पढ़ें

Motivational Story: 7 साल की उम्र में खोया हाथ, आज असिस्टेंट मैनेजर पद पर कार्यरत, मुंह में पेन रखकर चलाती है की-बोर्ड
कोटा
Sonal Jain KOta Bank

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 11:51 am

Published on:

04 Jan 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: ऑटोमोबाइल MNC में कार्यरत समग्र सिंह चौहान ने किया शानदार इनोवेशन, चाइल्ड सेफ्टी के लिए बनाया ये डिवाइस

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: नए सेशन में ITI में शुरू होंगे ये 2 शानदार कोर्स, स्टूडेंट सीखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स

ITI-Student
कोटा

‘कोटा की बोट सफारी को प्रोमोट करेंगे…’, जानें एक्सप्रेस-वे निर्माण और कोटा टूरिज्म पर क्या बोली डिप्टी CM दिया कुमारी

Kota-Travel-Mart
कोटा

Kota: रेलवे कर्मचारियों के आवासों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मीटिंग में हुए ये निर्णय

Kota-Rail-Mandal-Meeting
कोटा

Kota News: गई भैंस थाने में, असली मालिक कौन? 2 दावेदारों के बीच विवाद, डॉक्टर की जांच के बाद हुआ अंतिम फैसला

Kota News
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज, लहसुन मंदा

Kota mandi bhav
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.