4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Good News: नए सेशन में ITI में शुरू होंगे ये 2 शानदार कोर्स, स्टूडेंट सीखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स

ITI विद्यार्थियों के लिए नए सत्र में खुशखबरी है। आगामी सत्र से आईटीआई में ड्रोन पायलट और स्मार्ट सिटी जैसे दो नए आधुनिक कोर्स शुरू होने जा रहे हैं, जिनमें छात्रों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधारित स्किल्स सिखाई जाएंगी।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 04, 2026

ITI-Student

फोटो: पत्रिका

Drone Pilot and Smart City New Trade In ITI: तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के प्रयास में ITI कॉलेज में आगामी नए सत्र से दो नई ट्रेड ड्रोन पायलट और स्मार्ट सिटी की शुरुआत होने जा रही है। दोनों पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सरकार की ओर से बजट स्वीकृत कर दिया गया है।

ड्रोन पायलट ट्रेड के सिविल वर्क के लिए 25.28 लाख रुपए, स्मार्ट सिटी ट्रेड के लिए 23.8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये दोनों ट्रेड मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शुरू किए जा रहे हैं।

उपनिदेशक पवन चौरसिया ने बताया कि ड्रोन पायलट ट्रेड छह माह की अवधि का कोर्स होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को ड्रोन के सभी तकनीकी पहलुओं की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ड्रोन उपकरणों को जोड़ना, असेंबलिंग, उड़ान तकनीक, कंट्रोल, मॉनिटरिंग तथा सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण शामिल होगा। वर्तमान समय में कृषि, उद्योग, आपदा प्रबंधन, सर्वे और डिलीवरी सेवाओं में ड्रोन तकनीक की बढ़ती मांग को देखते हुए यह ट्रेड युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा।

स्मार्ट सिटी ट्रेड में एक वर्ष का कोर्स

वहीं स्मार्ट सिटी ट्रेड एक वर्ष का कोर्स होगा। जिसमें विद्यार्थियों को स्मार्ट सिटी की अवधारणा, आधुनिक शहरी प्रबंधन और तकनीकी समाधानों की जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स में यातायात संचालन व कंट्रोल, जाम प्रबंधन, शहर की लाइटिंग सिस्टम को बेहतर बनाना, ई-गवर्नेंस, सुरक्षा निगरानी, सेंसर आधारित तकनीक, ऊर्जा प्रबंधन तथा अन्य स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के कौशल सिखाए जाएंगे।

दोनों ट्रेड में 24-24 सीटें निर्धारित

निर्धारित दोनों ट्रेड में 24-24 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन कोर्सों के शुरू होने से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित कौशल सीखने और उभरते सेक्टरों में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। आईटीआई प्रशासन का मानना है कि यह पहल शहर में टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को नया आयाम देगी और स्थानीय युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल विकास का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च
अलवर
four-lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 12:48 pm

Published on:

04 Jan 2026 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Good News: नए सेशन में ITI में शुरू होंगे ये 2 शानदार कोर्स, स्टूडेंट सीखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: ऑटोमोबाइल MNC में कार्यरत समग्र सिंह चौहान ने किया शानदार इनोवेशन, चाइल्ड सेफ्टी के लिए बनाया ये डिवाइस

Engineer-Samagra-Singh-Chauhan-Photo
कोटा

‘कोटा की बोट सफारी को प्रोमोट करेंगे…’, जानें एक्सप्रेस-वे निर्माण और कोटा टूरिज्म पर क्या बोली डिप्टी CM दिया कुमारी

Kota-Travel-Mart
कोटा

Kota: रेलवे कर्मचारियों के आवासों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मीटिंग में हुए ये निर्णय

Kota-Rail-Mandal-Meeting
कोटा

Kota News: गई भैंस थाने में, असली मालिक कौन? 2 दावेदारों के बीच विवाद, डॉक्टर की जांच के बाद हुआ अंतिम फैसला

Kota News
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज, लहसुन मंदा

Kota mandi bhav
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.