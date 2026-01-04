Good News: नए सेशन में ITI में शुरू होंगे ये 2 शानदार कोर्स, स्टूडेंट सीखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स

फोटो: पत्रिका
Drone Pilot and Smart City New Trade In ITI: तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के प्रयास में ITI कॉलेज में आगामी नए सत्र से दो नई ट्रेड ड्रोन पायलट और स्मार्ट सिटी की शुरुआत होने जा रही है। दोनों पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सरकार की ओर से बजट स्वीकृत कर दिया गया है।
ड्रोन पायलट ट्रेड के सिविल वर्क के लिए 25.28 लाख रुपए, स्मार्ट सिटी ट्रेड के लिए 23.8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये दोनों ट्रेड मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शुरू किए जा रहे हैं।
उपनिदेशक पवन चौरसिया ने बताया कि ड्रोन पायलट ट्रेड छह माह की अवधि का कोर्स होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को ड्रोन के सभी तकनीकी पहलुओं की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ड्रोन उपकरणों को जोड़ना, असेंबलिंग, उड़ान तकनीक, कंट्रोल, मॉनिटरिंग तथा सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण शामिल होगा। वर्तमान समय में कृषि, उद्योग, आपदा प्रबंधन, सर्वे और डिलीवरी सेवाओं में ड्रोन तकनीक की बढ़ती मांग को देखते हुए यह ट्रेड युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा।
वहीं स्मार्ट सिटी ट्रेड एक वर्ष का कोर्स होगा। जिसमें विद्यार्थियों को स्मार्ट सिटी की अवधारणा, आधुनिक शहरी प्रबंधन और तकनीकी समाधानों की जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स में यातायात संचालन व कंट्रोल, जाम प्रबंधन, शहर की लाइटिंग सिस्टम को बेहतर बनाना, ई-गवर्नेंस, सुरक्षा निगरानी, सेंसर आधारित तकनीक, ऊर्जा प्रबंधन तथा अन्य स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के कौशल सिखाए जाएंगे।
निर्धारित दोनों ट्रेड में 24-24 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन कोर्सों के शुरू होने से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित कौशल सीखने और उभरते सेक्टरों में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। आईटीआई प्रशासन का मानना है कि यह पहल शहर में टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को नया आयाम देगी और स्थानीय युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल विकास का लाभ मिलेगा।
