Good News: नए सेशन में ITI में शुरू होंगे ये 2 शानदार कोर्स, स्टूडेंट सीखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स

उपनिदेशक पवन चौरसिया ने बताया कि ड्रोन पायलट ट्रेड छह माह की अवधि का कोर्स होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को ड्रोन के सभी तकनीकी पहलुओं की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ड्रोन उपकरणों को जोड़ना, असेंबलिंग, उड़ान तकनीक, कंट्रोल, मॉनिटरिंग तथा सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण शामिल होगा। वर्तमान समय में कृषि, उद्योग, आपदा प्रबंधन, सर्वे और डिलीवरी सेवाओं में ड्रोन तकनीक की बढ़ती मांग को देखते हुए यह ट्रेड युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा।