Rural Transport: 169 ग्राम पंचायतों में 357 मार्गों पर दौड़ेगी ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’

Apni Bus: जयपुर। राजस्थान में ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारम्भ किया। इस सेवा के अंतर्गत 357 मार्गों पर डीलक्स सीटों से लैस बसें शुरू की गई हैं, जिनसे ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।