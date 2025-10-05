Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rural Transport: 169 ग्राम पंचायतों में 357 मार्गों पर दौड़ेगी ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’

Blue Line Buses: रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 05, 2025

Apni Bus: जयपुर। राजस्थान में ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारम्भ किया। इस सेवा के अंतर्गत 357 मार्गों पर डीलक्स सीटों से लैस बसें शुरू की गई हैं, जिनसे ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यह नई पहल प्रदेश के 169 ग्राम पंचायतों को सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। अब गांवों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत सेवाओं तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन को सरल और सुरक्षित बनाना है।

आपणी बस-राजस्थान रोडवेज से 169 ग्राम पंचायतों को मिलेगी परिवहन सुविधा-

‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की हैं। डीलक्स सीटों से सुसज्जित इन बसों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज के निशुल्क और रियायती यात्रा के लिए दिए जा रहे सभी लाभ मिलेंगे।

वातानुकूलित बसों में मिलेगा सीट पर ही खाना

राज्य सरकार ने नवाचार करते हुए रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को सुबह, दोपहर और शाम के मेनू के अनुसार खान-पान मिल सकेगा।

‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ डीलक्स सीटों से सुसज्जित होंगी और इनमें राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध निशुल्क और रियायती यात्रा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। यह सेवा न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में भी अहम योगदान देगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 128 नई ब्लू लाइन बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें प्रदेशभर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं, जिनसे राजधानी से लेकर गांवों तक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार रोडवेज की वोल्वो, स्केनिया और एसी बसों में केटरिंग सेवा भी शुरू की गई है। अब यात्री रेल और हवाई यात्रा की तर्ज पर अपनी सीट पर ही सुबह, दोपहर और शाम के मेनू के अनुसार भोजन और पेय पदार्थ प्राप्त कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

IMD Warning 4 October: राजस्थान में कल से भारी बारिश का दौर, कई जिलों में अलर्ट
जयपुर
Heavy Rain in jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 04:00 pm

Published on:

05 Oct 2025 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rural Transport: 169 ग्राम पंचायतों में 357 मार्गों पर दौड़ेगी ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Alert 5 October: फिर से शुरू हो गया भारी बारिश का दौर, अगले 3 घंटे में 6 जिलों में होगी झमाझम, कल ओलावृष्टि

Rajasthan-Heavy-rain-alert
जयपुर

IMD rain alert: सावधान! राजस्थान में तूफानी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में जारी हुआ डबल अलर्ट

IMD rain alert Heavy rain
जयपुर

PM किसान योजना: राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों को जल्द मिलेगी 21वीं किस्त, दिवाली से पहले खातों में आ सकते हैं पैसे

pm kisan samman nidhi yojana
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार को दी चेतावनी, कहा-इन शब्दों को हटाएं नहीं तो याचिका खारिज मानी जाएगी

Rajasthan High Court warns former Jaipur royal family 13 October next hearing
जयपुर

अस्पताल प्रशासन ने नहीं कराया पुलिस केस दर्ज, कलक्टर बोले : मामला गंभीर, BCMHO और PMO के बयान भी अलग अलग

PATRIKA PHOTO
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.