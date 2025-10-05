Rural Transport: 169 ग्राम पंचायतों में 357 मार्गों पर दौड़ेगी ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’

Apni Bus: जयपुर। राजस्थान में ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारम्भ किया। इस सेवा के अंतर्गत 357 मार्गों पर डीलक्स सीटों से लैस बसें शुरू की गई हैं, जिनसे ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यह नई पहल प्रदेश के 169 ग्राम पंचायतों को सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। अब गांवों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत सेवाओं तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन को सरल और सुरक्षित बनाना है।
‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की हैं। डीलक्स सीटों से सुसज्जित इन बसों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज के निशुल्क और रियायती यात्रा के लिए दिए जा रहे सभी लाभ मिलेंगे।
राज्य सरकार ने नवाचार करते हुए रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को सुबह, दोपहर और शाम के मेनू के अनुसार खान-पान मिल सकेगा।
‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ डीलक्स सीटों से सुसज्जित होंगी और इनमें राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध निशुल्क और रियायती यात्रा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। यह सेवा न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में भी अहम योगदान देगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 128 नई ब्लू लाइन बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें प्रदेशभर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं, जिनसे राजधानी से लेकर गांवों तक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।
यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार रोडवेज की वोल्वो, स्केनिया और एसी बसों में केटरिंग सेवा भी शुरू की गई है। अब यात्री रेल और हवाई यात्रा की तर्ज पर अपनी सीट पर ही सुबह, दोपहर और शाम के मेनू के अनुसार भोजन और पेय पदार्थ प्राप्त कर सकेंगे।
