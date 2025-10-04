IMD Warning 4 October: राजस्थान में कल से भारी बारिश का दौर, कई जिलों में अलर्ट

Rajasthan rain alert: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 5 और 6 अक्टूबर से राज्य में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कई इलाकों में तेज गर्जना, आकाशीय बिजली और 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।