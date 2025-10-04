IMD Warning 4 October: राजस्थान में कल से भारी बारिश का दौर, कई जिलों में अलर्ट

फोटो पत्रिका
Rajasthan rain alert: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 5 और 6 अक्टूबर से राज्य में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कई इलाकों में तेज गर्जना, आकाशीय बिजली और 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।
विभाग ने विशेष रूप से चेताया है कि 6 अक्टूबर को जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में कहीं-कहीं अतिवृष्टि (बहुत तेज बारिश) होने की भी आशंका है, जिससे आमजन को सतर्क रहने की जरूरत है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान अचानक जलभराव और छोटे नालों-नालियों में उफान की स्थिति बन सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों को सुरक्षित रखें और खुले में रखे अनाज व चारे को ढककर रखें।
8 अक्टूबर से मौसम में सुधार की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल 5 और 6 अक्टूबर राज्यवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।
