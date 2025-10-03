IMD Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से 5-7 अक्टूबर तक भारी बारिश, 8 अक्टूबर से एक सप्ताह तक मौसम शुष्क

rajasthan weather alert,
जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 5 से 7 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, 8 अक्टूबर से अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
जानकारी के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। इसके बाद 5 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ेगा और दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर व शेखावाटी क्षेत्र में तेज मेघगर्जन और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होगी। इस दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है।
6 अक्टूबर को यह तंत्र अपने चरम पर रहेगा। इस दिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और तेज बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का सिलसिला 7 अक्टूबर तक जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने चेताया है कि 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव, बिजली गिरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, 8 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क हो जाएगा और अगले सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं रहेगी।
