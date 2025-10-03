IMD Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से 5-7 अक्टूबर तक भारी बारिश, 8 अक्टूबर से एक सप्ताह तक मौसम शुष्क

जानकारी के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। इसके बाद 5 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ेगा और दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर व शेखावाटी क्षेत्र में तेज मेघगर्जन और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होगी। इस दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है।