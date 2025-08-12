12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Rajasthan: घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत, जानें, महिला अधिकारिता विभाग ये कर रहा इंतजाम

राजस्थान में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को घर के नजदीक पुलिस थानों में सहायता मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश के 20 थानों में नए महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खुलेंगे।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 12, 2025

राजस्थान में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को घर के नजदीक पुलिस थानों में सहायता मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश के 20 थानों में नए महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खुलेंगे। महिला अधिकारिता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये केंद्र इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। जयपुर जिले में एक केंद्र खोला जाएगा, जबकि सबसे अधिक 3 केंद्र सीकर व दो केंद्र जोधपुर जिले में खुलेंगे।

महिला अधिकारिता विभाग ने दिए निर्देश

महिला अधिकारिता विभाग ने केंद्र खोलने के लिए थानों का चयन कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख दिया है, ताकि थानों में केंद्र के लिए जगह मिल सके। वहीं जिला महिला सहायता समितियों ने इन केंद्रों में काउंसलर्स के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर केंद्र पर दो-दो काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे।

फोटो सोर्स : Patrika

केन्द्रों पर पीड़िता को यह मिलेगी सहायता

महिला अधिकारिता विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थानों में इन केंद्रों पर तैनात काउंसलर पीड़ित महिला की मदद करेंगे। इसके लिए पीड़िता के साथ उसके परिवार के सदस्यों को बुलाकर समझाइश की जाएगी। अगर समझाइश से बात नहीं बनती है तो पीड़िता की कानूनी सहायता की जाएगी। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क वकील तक उपलब्ध करवाया जाएगा।

चल रही है काउंसलर्स चयन की प्रक्रिया

महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के लिए थानों का चयन कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख दिया है। काउंसलर्स के चयन की प्रक्रिया चल रही है। अगस्त में ही ये केंद्र शुरू हो जाएंगे।
भारत भूषण गोयल, उप निदेशक (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ), महिला अधिकारिता विभाग

image

Published on:

12 Aug 2025 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत, जानें, महिला अधिकारिता विभाग ये कर रहा इंतजाम

