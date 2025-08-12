Rajasthan: घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत, जानें, महिला अधिकारिता विभाग ये कर रहा इंतजाम

राजस्थान में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को घर के नजदीक पुलिस थानों में सहायता मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश के 20 थानों में नए महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खुलेंगे। महिला अधिकारिता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये केंद्र इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। जयपुर जिले में एक केंद्र खोला जाएगा, जबकि सबसे अधिक 3 केंद्र सीकर व दो केंद्र जोधपुर जिले में खुलेंगे।