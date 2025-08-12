Rajasthan: घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत, जानें, महिला अधिकारिता विभाग ये कर रहा इंतजाम

राजस्थान में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को घर के नजदीक पुलिस थानों में सहायता मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश के 20 थानों में नए महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खुलेंगे। महिला अधिकारिता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये केंद्र इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। जयपुर जिले में एक केंद्र खोला जाएगा, जबकि सबसे अधिक 3 केंद्र सीकर व दो केंद्र जोधपुर जिले में खुलेंगे।
महिला अधिकारिता विभाग ने केंद्र खोलने के लिए थानों का चयन कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख दिया है, ताकि थानों में केंद्र के लिए जगह मिल सके। वहीं जिला महिला सहायता समितियों ने इन केंद्रों में काउंसलर्स के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर केंद्र पर दो-दो काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे।
महिला अधिकारिता विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थानों में इन केंद्रों पर तैनात काउंसलर पीड़ित महिला की मदद करेंगे। इसके लिए पीड़िता के साथ उसके परिवार के सदस्यों को बुलाकर समझाइश की जाएगी। अगर समझाइश से बात नहीं बनती है तो पीड़िता की कानूनी सहायता की जाएगी। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क वकील तक उपलब्ध करवाया जाएगा।
महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के लिए थानों का चयन कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख दिया है। काउंसलर्स के चयन की प्रक्रिया चल रही है। अगस्त में ही ये केंद्र शुरू हो जाएंगे।
भारत भूषण गोयल, उप निदेशक (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ), महिला अधिकारिता विभाग