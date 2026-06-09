Rajya Sabha Chunav: सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी का राज्यसभा सांसद बनना तय, जांच में सही पाए गए नामांकन

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में तीन प्रत्याशियों की ओर से भरे गए सभी नौ नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने बताया कि इस चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की मंगलवार को जांच की गई, जिसमें सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए। शर्मा ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी के तीन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी अलका गुर्जर के दो तथा भाजपा उम्मीदवार सतीश पूनिया के चार नामांकन पत्रों की अभ्यर्थियों, प्रस्तावकों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की मौजूदगी में बारीकी से जांच की गई।