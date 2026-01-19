Ram Setu Link Project: राजस्थान में 2,330 करोड़ की लागत से हो रहा बड़ा काम, बीसलपुर-ईसरदा बांध तक ऐसे पहुंचेगा पानी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की निगरानी में परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के तहत यह चंबल एक्वाडक्ट एक ओर कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरी ओर बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव को जोड़ेगा। इसके माध्यम से कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पंप हाउस द्वारा पानी लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस और फीडर के जरिए पानी गलवा बांध तक पहुंचेगा, जहां से इसे बीसलपुर और ईसरदा बांध तक पहुंचाया जाएगा।