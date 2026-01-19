Rajasthan: कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीया की वापसी की औपचारिक तैयारी, होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन; डोटासरा से मांगा समय

पीसीसी चीफ डोटासरा से मिले महेंद्रजीत सिंह मालवीया। फोटो: एक्स हैंडलर @GovindDotasra
जयपुर। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कांग्रेस में घर वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। पार्टी हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद अब मालवीया औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इसके लिए वे बांसवाड़ा में बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डोटासरा से भी समय मांगा है।
मीडिया से बातचीत में मालवीया ने कहा कि बांसवाड़ा में बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेता और कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में आएंगे।
निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर मालवीया ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से बांसवाड़ा में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनता रहा है और इस बार भी कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बनेगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की अनुशासन समिति की अनुशंसा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मालवीया की वापसी को मंजूरी दी थी।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मंत्री महेन्द्र जीत मालवीया ने कांग्रेस पार्टी में पुनः शामिल होने के बाद आज पीसीसी में मुलाक़ात की एवं पार्टी शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया। आशा है आप पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे एवं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
