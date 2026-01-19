Rajasthan: कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीया की वापसी की औपचारिक तैयारी, होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन; डोटासरा से मांगा समय

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मंत्री महेन्द्र जीत मालवीया ने कांग्रेस पार्टी में पुनः शामिल होने के बाद आज पीसीसी में मुलाक़ात की एवं पार्टी शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया। आशा है आप पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे एवं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे।