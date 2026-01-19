19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीया की वापसी की औपचारिक तैयारी, होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन; डोटासरा से मांगा समय

पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कांग्रेस में घर वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 19, 2026

Govind-Singh-Dotasra-Mahendrajeet-Singh-Malviya

पीसीसी चीफ डोटासरा से मिले महेंद्रजीत सिंह मालवीया। फोटो: एक्स हैंडलर @GovindDotasra

जयपुर। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कांग्रेस में घर वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। पार्टी हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद अब मालवीया औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इसके लिए वे बांसवाड़ा में बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डोटासरा से भी समय मांगा है।

मीडिया से बातचीत में मालवीया ने कहा कि बांसवाड़ा में बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेता और कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में आएंगे।

इस बार भी बनेगा कांग्रेस का ही जिला प्रमुख

निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर मालवीया ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से बांसवाड़ा में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनता रहा है और इस बार भी कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बनेगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की अनुशासन समिति की अनुशंसा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मालवीया की वापसी को मंजूरी दी थी।

डोटासरा बोले- आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे मालवीया

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मंत्री महेन्द्र जीत मालवीया ने कांग्रेस पार्टी में पुनः शामिल होने के बाद आज पीसीसी में मुलाक़ात की एवं पार्टी शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया। आशा है आप पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे एवं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मालवीया ने थामा था BJP का दामन, जानें कांग्रेस को कितने मतों का हुआ था नुकसान?
बांसवाड़ा
Mahendrajeet Singh Malviya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अशोक गहलोत

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Politics

सचिन पायलट

टीका राम जुल्ली

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीया की वापसी की औपचारिक तैयारी, होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन; डोटासरा से मांगा समय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में ​भिंडी हो रही महंगी, हरी मटर सस्ती, टमाटर व प्याज के दाम स्थिर

जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – ज्ञान के साथ विज्ञान भी पढ़ाएं

editor-in-chief of Patrika Group Gulab Kothari
ओपिनियन

GOVT JOB का मौका: RSSB अगले सप्ताह जारी करेगा 804 पदों के लिए नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि भी घोषित

RSSB Bharti
जयपुर

Child Safety: नया अभियान, अब छोटे बच्चे भी दुपहिया वाहन पर हेलमेट पहने आएंगे नजर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : बजट सत्र से पहले चढ़ा सियासी पारा, गहलोत और जूली को वासुदेव देवनानी ने दिया खरा जवाब

Rajasthan Budget Session Political tensions rise Vasudev Devnani gives a sharp reply to Ashok Gehlot and Tikaram Juli
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.