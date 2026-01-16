Mahendrajeet Singh Malviya: कांग्रेस से BJP तक, मालवीया के राजनीतिक फैसले का फायदा या नुकसान?

Rajasthan Politics: आदिवासी नेता महेन्द्रजीत सिंह मालवीया को 23 महीने पहले भाजपा में लाने का न तो पार्टी को कोई फायदा हुआ, न मालवीया के लिए सही निर्णय साबित हुआ। उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस को 41.40 प्रतिशत मतों का बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई उनके लिए घरवापसी के बाद और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी।