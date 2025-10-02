Jaipur Rain Alert: दशहरे पर भी होगी बूंदाबांदी, बारिश के कारण कई जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम रद्द, रामलीला मैदान में 8:30 बजे का समय

राम मंदिर प्रन्यास, सनातन धर्म सभा की ओर से आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में शाम 7.30 बजे रावण दहन होगा। भगवान राम के स्वरूप रावण की नाभि में अग्नि-बाण छोड़ेंगे। इसके बाद रावण की आंखों से शोले और मुंह से आग के गोले निकलेंगे। हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। महामंत्री अनिल खुराना व अध्यक्ष हरचरण लेकर ने बताया कि दोपहर तीन बजे आदर्श नगर स्थित राम मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान होंगे। दहन के बाद राम मंदिर में भगवान राम का राजतिलक होगा।