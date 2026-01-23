जनता को बांध का पानी देने में ना नुकर, 800 ट्यूबवेल से पार्क पी रहे निर्मल जल

जयपुर. दिल्ली, मुंबई व हैदराबाद जैसे बड़े शहर सीवरेज के गंदे पानी से पार्कों को हरा-भरा रख रहे हैं। इधर जयपुर में, भूजल का अंधाधुंध दोहन कर पार्कों को निर्मल जल पिलाकर बंजर भविष्य की नींव रखी जा रही है। रोजाना जमीन की कोख से 800 से अधिक ट्यबवेल हजारों लाख लीटर पानी खींचकर शहर के 1300 से अधिक पार्कों में घास और पेड़ों को सींच रहे हैं। जबकि लगभग सभी पार्कों के आस-पास से सीवर लाइन गुजर रही है, इसका गंदा जल इस्तेमाल कर न सिर्फ भू-जल स्तर कायम रखा जा सकता है, बल्कि इको-फ्रेंडली सिंचाई व्यवस्था से राजधानी को ग्रीन सिटी की दिशा में आगे किया जा सकता है।