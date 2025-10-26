राजस्थान में घटेगी उपखंड मुख्यालयों की संख्या? तहसील-उपखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी; जल्द तस्वीर होगी साफ

राज्य में 41 जिलों के बाद से तहसील और उपखंड मुख्यालयों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए ही समिति का गठन किया गया था। अभी तक समिति 29 जिलों में जाकर ही अध्ययन कर पाई है। अभी 12 अन्य जिलों में जाकर काम करना है। ऐसे में माना जा रहा है कि समिति को दो से तीन माह का समय और लग सकता है। सभी जिलों का दौरा करने के बाद समिति रिपोर्ट तैयार कर राजस्व विभाग को सौंपेगी।