राजस्थान में ‘महा फर्जीवाड़ा’… सरकारी अफसर पति ने पत्नी को दिलाई फर्जी नियुक्ति, हर महीने उठाया 1.60 लाख वेतन, ACB जांच में हुआ बड़ा खुलासा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार प्रद्युमन ने एक निजी कंपनी ऑरियनप्रो को सरकारी ठेकों में अनुचित लाभ दिलाया। जिसके बदले में कंपनी ने पूनम दीक्षित को फर्जी तरीके से राजकॉम्प में नियुक्त कर दिया। अप्रेल 2019 से वेतन के रूप में एक निश्चित राशि और वर्तमान में 1.60 लाख रुपए पूनम के खाते में जमा कराए जा रहे थे।