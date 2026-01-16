16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

एसएआर काउंसलिंग में तीन माह की देरी पर रेज़िडेंट डॉक्टरों का फूटा गुस्सा

रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Jan 16, 2026

जयपुर। सीनियर रेज़िडेंसी (एसएआर) काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी को लेकर रेज़िडेंट चिकित्सकों का सब्र मंगलवार को जवाब दे गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन के बाद डॉक्टरों ने निदेशालय चिकित्सा शिक्षा पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी की। चिकित्सकों का कहना है कि पिछले तीन महीनों से काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का आवंटन नहीं किया गया है।
रेज़िडेंट डॉक्टरों के मुताबिक एसएआर काउंसलिंग में देरी का सीधा असर उनकी रोज़ी-रोटी पर पड़ रहा है। पीजी पूरी कर चुके विशेषज्ञ चिकित्सक तीन माह से बेरोज़गार बैठे हैं।

इस अनिश्चितता के कारण उन्हें आर्थिक संकट के साथ मानसिक दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। किराया, लोन और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो गया है।
प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक तरफ एसएआर काउंसलिंग को लटकाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लैटरल एंट्री के ज़रिये भर्तियाँ की जा रही हैं। यह सीधे तौर पर प्रदेश के पीजी पास-आउट डॉक्टरों के साथ अन्याय है, जिन्होंने तय प्रक्रिया के तहत वर्षों की पढ़ाई और प्रशिक्षण पूरा किया है। इन डॉक्टर्स ने कहा कि पिछले एक महीने से प्रशासन को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। डॉक्टरों का तर्क है कि इस देरी से न केवल उनका करियर प्रभावित हो रहा है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। एसएआर की कमी से अस्पतालों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है, जिसका खामियाजा अंततः मरीजों को भुगतना पड़ेगा। रेज़िडेंट चिकित्सकों ने प्रशासन से मांग की है कि काउंसलिंग तुरंत आयोजित कर आवंटन किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 04:58 pm

Published on:

16 Jan 2026 04:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एसएआर काउंसलिंग में तीन माह की देरी पर रेज़िडेंट डॉक्टरों का फूटा गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिमालय केवल पर्वत नहीं, संस्कृति-इतिहास और आध्यात्म की जीवित परंपरा

जयपुर

डॉ. महेश मंगल का इस्तीफा स्वीकार, दो प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग अधीक्षक नियुक्त

RUHS-College
जयपुर

आईना: व्यवस्था-ए-नागफनी बाहर हरी…भीतर खोखली

SMS-Hospital-1
जयपुर

किन्नर गिरोहों में बांग्लादेशी व्यक्तियों की घुसपैठ: ऋषि अजय दास महाराज, महामंडलेश्वर हिमांगी सखी बोली – किन्नरों को बधाई देना बंद करें लोग

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बचपन की गलती से अब नहीं जाएगी नौकरी

Rajasthan High Court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.