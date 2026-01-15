हर व्यक्ति का सम्मान करना और सबकी चिंता करना धर्म का मर्म—स्वामी रामभद्राचार्य

भगवान का भजन कभी नष्ट नहीं होता

स्वामी ने प्रसंग के दौरान कहा कि हनुमान जी की पीठ पर राम लक्ष्मण बैठे, क्योंकि हनुमान धर्म रथ है। रथी का पूरा जीवन सारथी पर निर्भर होता है। धर्म रथी कभी हारता नहीं। कोई भी कर्म, अनुष्ठान ईश्वर के भजन के बिना नहीं हो सकता। कर्म, ज्ञान भजन के बिना नष्ट हो जायेंगे। भगवान का भजन कभी नष्ट नहीं होता। भजन का मतलब भगवान को भजना। संस्कृत के बिना संस्कृति का ज्ञान नहीं हो सकता। जो संस्कृत नहीं जानता वह संत नहीं हो सकता। आयोजन समिति के अनिल संत ने बताया कि भजन गायक कलाकार कन्हैया मित्तल ने भजनों की प्रस्तुति दी। हार गया मैं बाबा अब तो दामन थाम ले…, हारा हूं बाबा मुझे तुझपे भरोसा है…, भरदो झोली मेरी…सहित अन्य भजन गाए। इस दौरान कई श्रद्धालु भजनों की स्वर लहरियों पर जयकारे लगाते हुए नृत्य किया।