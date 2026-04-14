JJM Scam: 55 ‘पोटलियों’ में कोर्ट पहुंचा 960 करोड़ का घोटाला, रिटायर्ड IAS की बढ़ाई रिमांड, इंजीनियर समेत 10 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश

डीआइजी डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी एएसपी महावीर शर्मा ने इस मामले में 17 फरवरी को गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सूत्रों के अनुसार चार्जशीट करीब 16 हजार पेजों की है। इससे संबंधित 3.15 लाख से अधिक पेज की फोटो कॉपी करवाई गई है। अब लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी।