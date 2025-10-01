लौटते मानसून ने मचाई खलबली, राजस्थान समेत कई राज्यों में ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी अक्टूबर में बाढ़ जैसी हालातों की चेतावनी

आइएमडी ने मंगलवार को पोस्ट-मानसून सीजन (अक्टूबर से दिसंबर 2025) के लिए दीर्घावधि वर्षा पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से 112% अधिक वर्षा होने की सबसे अधिक संभावना है, जबकि अक्टूबर में पूरे देश में 115% से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। यह पूर्वानुमान बाढ़, परिवहन व्यवधान और अन्य आपदाओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। हालांकि भारी बारिश दक्षिण भारत में होगी। शेष अन्य राज्यों में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश का दौर चलेगा।