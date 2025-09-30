धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार आगामी एक घंटे के भीतर जयपुर, नागौर, दौसा, करौली, जैसलमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है। इस दौरान एक दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।