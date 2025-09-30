Patrika LogoSwitch to English

धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट

IMD के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ 5-8 अक्टूबर को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में पुनः 6 से 8 अक्टूबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

2 min read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Sep 30, 2025

IMD rain alert

बारिश के पानी से निकलती गाड़ी। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दरअसल आज कच्छ क्षेत्र के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। वायुमंडल के निचले स्तरों में एक ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है।

भारी बारिश की चेतावनी (Heavy Rain Warning)

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आज 30 सितंबर को शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र व आसपास में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है।

फिर आएगा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance Warning)

इस बीच बंगाल की खाड़ी में आगामी 24 घंटों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ 5-8 अक्टूबर को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में पुनः 6 से 8 अक्टूबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

ऑरेंज अलर्ट जारी (IMD issues Orange Alert)

इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार आगामी एक घंटे के भीतर जयपुर, नागौर, दौसा, करौली, जैसलमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है। इस दौरान एक दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

बारिश का येलो अलर्ट (Yellow Alert For Rain)

वहीं अजमेर, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, जोधपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

जयपुर

Updated on:

30 Sept 2025 03:31 pm

Published on:

30 Sept 2025 03:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट

