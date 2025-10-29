Revenue Collection: इस विभाग ने राजस्थान सरकार की भर दी झोली, अब तक 4866 करोड़ रुपए से अधिक जुटाया राजस्व

Rajasthan Mining Department: जयपुर। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माइनिंग सेक्टर में बड़ा राजस्व लक्ष्य प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे समन्वित प्रयासों से हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर 2025 तक विभाग ने 4866.17 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 115 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 4751.57 करोड़ रुपये का राजस्व जमा हुआ था।