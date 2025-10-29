Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Revenue Collection: इस विभाग ने राजस्थान सरकार की भर दी झोली, अब तक 4866 करोड़ रुपए से अधिक जुटाया राजस्व

Rajasthan Minerals: माइनिंग सेक्टर में सख्त मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पर जोर, अवैध खनन पर होगी कड़ी कार्रवाई। माइनिंग सेक्टर में समन्वित प्रयासों से अर्जित होगा बड़ा राजस्व लक्ष्य।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 29, 2025

Alwar district's excise department lags behind in revenue collection

Demo Photo

Rajasthan Mining Department: जयपुर। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माइनिंग सेक्टर में बड़ा राजस्व लक्ष्य प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे समन्वित प्रयासों से हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर 2025 तक विभाग ने 4866.17 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 115 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 4751.57 करोड़ रुपये का राजस्व जमा हुआ था।

प्रमुख सचिव ने कहा कि अब विभाग को आगामी महीनों में राजस्व छीजत रोकने और वसूली की गति को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार माइनिंग सेक्टर को सशक्त बनाने और राजस्थान को इस क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश के रूप में स्थापित करने पर बल देते रहे हैं।

रविकान्त ने सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में निदेशालय एवं फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉनिटरिंग और एनालिसिस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। जहां आरसीसी और ईआरसीसी ठेके लंबित हैं, वहां कम राजस्व वसूली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने विभागीय मशीनरी को अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग प्लान के अनुसार उत्पादन, सुरक्षा मानकों की पालना और अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अतिरिक्त निदेशकों और अधीक्षण अभियंताओं को नियमित समीक्षा और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए।

निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग ने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य आरंभ कर दिया है। संयुक्त सचिव अरविंद सारस्वत ने ई-फाइलिंग, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर और अन्य पत्राचार को समयसीमा में निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता एवं अतिरिक्त निदेशक ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Road Repair: राजस्थान में 15 नवम्बर तक बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Revenue Collection: इस विभाग ने राजस्थान सरकार की भर दी झोली, अब तक 4866 करोड़ रुपए से अधिक जुटाया राजस्व

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR in Rajasthan: राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों में होगा एसआइआर, जानें आपको क्या करना होगा

Rajasthan Election Commision
जयपुर

Mega PTM: राजस्थान के स्कूलों में इस बार की पीटीएम होगी खास, विद्यार्थियों के लिए बदलेगा सीखने का अंदाज़

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में मटर फली अभी महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते, अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट

जयपुर

जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, 60 फीट रोड पर हटाए 125 अतिक्रमण; 7 बीघा में बसी अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त

jda-news-1
जयपुर

Ram Jal Setu Project: जल संकट पर सरकार की बड़ी तैयारी, अब हर कदम की होगी डिजिटल निगरानी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.