आरजीएचएस : 8 अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर बाहर

जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में गड़बड़ी करने वाले 8 अस्पतालों और डायग्नो​स्टिक सेंटरों को योजना से असंबंद्ध कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 2 अस्पतालों का ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) ब्लॉक कर उनके भुगतान भी रोके गए हैं। 3 अस्पतालों का टीएमसी तीन माह के लिए बंद किया गया है। इन अस्पतालों की ओर से अनुचित तरीके से उपचार किए जाने एवं अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। विभागीय जांच एवं आडिट में ये अनियमितताएं सामने आने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।