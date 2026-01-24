आरजीएचएस : 8 अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर बाहर

फाइल फोटो पत्रिका
जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में गड़बड़ी करने वाले 8 अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को योजना से असंबंद्ध कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 2 अस्पतालों का ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) ब्लॉक कर उनके भुगतान भी रोके गए हैं। 3 अस्पतालों का टीएमसी तीन माह के लिए बंद किया गया है। इन अस्पतालों की ओर से अनुचित तरीके से उपचार किए जाने एवं अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। विभागीय जांच एवं आडिट में ये अनियमितताएं सामने आने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
फार्मेसी से 8 लाख की वसूली, 23 लाख के नोटिस जारी
आरजीएचएस की परियोजना अधिकारीनिधि पटेल ने बताया कि 2 मामलों में अस्पतालों की ओर से लाभार्थियों से वसूली गई नकद राशि 2.82 लाख पुनः लाभार्थियों को लौटाई गई। 11 फार्मेसियों को निलंबित किया गया है। जनवरी माह में फार्मेसियों से करीब 8 लाख रूपए की राशि की रिकवरी की गई है। करीब 23 लाख रूपए की राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
7 डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा
योजना में गलत तरीके से लाभ लेने पर एक लाभार्थी पर कार्रवाई और अनुचित तरीके से उपचार किए जाने पर 2 डॉक्टरों के निलंबन) के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है। 5 चिकित्सकों के विरुद्ध भी विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जारी किए गए हैं। 12 डॉक्टरों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं और 1 डॉक्टर की आईडी 6 माह के लिए ब्लॉक की गई है।
