जयपुर. प्रदेश में बड़े उद्योगों के लिए अब सस्ती जमीन मिलेगी। रीको की इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी ने औद्योगिक भूखंडों की आरक्षित दर घटाने का फैसला किया है। इससे प्रदेश में बड़े उद्योग आने और यहां औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने का दावा किया जा रहा है। कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह दरें न्यूनतम प्रचलित आवंटन दर से कम नहीं होंगी। साथ ही आवंटन के दौरान भूखंड की लोकेशन, सड़क की चौड़ाई और अन्य मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन से प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा।