RIICO देगा राजस्थान वित्त निगम को 50,00,00,000 रुपए की मदद, 20 करोड़ जारी, अब मिलेगा आसानी से लोन

Investment in Rajasthan: जयपुर.राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने और वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने रीको (RIICO) के माध्यम से राजस्थान वित्त निगम (RFC) को 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी सहयोग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस निर्णय के तहत अब तक 20 करोड़ रुपए की राशि दो किश्तों में राजस्थान वित्त निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी और वह उद्योगों को अधिक प्रभावी ढंग से ऋण उपलब्ध करा सकेगा।